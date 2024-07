SESTŘIH: Teplice - Sparta 1:4. O výhře rozhodla blesková odpověď Haraslína

Letenští v Teplicích neprohráli v lize pojedenácté v řadě a naplno tam bodovali po předchozích dvou remízách. Venku si připsali devátý soutěžní triumf za sebou. Severočeši prodloužili sérii porážek v nejvyšší soutěži na čtyři utkání a v součtu s úvodní porážkou v Hradci Králové jsou nadále bez bodu.

Už ve třetí minutě domácí Gning využil podklouznutí Zeleného, ani on ale při zakončení neudržel stabilitu a bránu netrefil. O chvíli později senegalský útočník pro změnu vystihl Laciho rozehrávku a z takřka totožné akce poprvé prověřil gólmana Vindahla.

Favorit se v ofenzivě dlouho trápil, přestože poprvé v sezoně nastoupilo pohromadě od začátku produktivní trio Birmančevič, Kuchta, Haraslín. Až ve 36. minutě propadl míč ke Kuchtovi, který ho z hranice vápna napálil do břevna. Následnou Laciho dorážku skvělým reflexem vytěsnil brankář Ludha. V závěru poločasu Švanda připravil ideální pozici Svatkovi, jenž trefil jen připraveného Vindahla.

Sparta vstoupila do druhého dějství výrazně zlepšeným výkonem a brzy šla do vedení. Ve 47. minutě Zeleného hlavičku po rohu ještě Bílek tělem zablokoval na brankové čáře, jeho následný odkop ale srazil do sítě dotírající Vitík. Jednadvacetiletý reprezentační stoper dal sedmou ligovou branku v kariéře, v Teplicích skóroval už při výhře 3:0 v dubnu 2022.

V 53. minutě měl na kopačce další zásah Birmančevič, Ludha jeho prudkou střelu vyrazil. Domácí kouč Frťala zareagoval na tlak soupeře trojitým střídáním a záhy se mohl radovat z vyrovnání. Bílkův střílený centr prodloužil hlavou Jásir a na zadní tyči zakončil Harušťák.

Stav 1:1 ale vydržel pouze 75 sekund. Hned po rozehrávce Cykalo nešťastně prodloužil centr ke Kuchtovi, který vyslal do úniku Haraslína a ten technickým obstřelem na zadní tyč nedal svému slovenskému krajanovi Ludhovi šanci.

Atraktivní druhá půle pokračovala, jen těsně minuli bránu hlavou domácí Radosta i na druhé straně Olatunji. V 78. minutě Birmančeviče ve velké šanci znovu vychytal Ludha. Vzápětí měl po rohu na hlavě gól Jásir, jeho pokus v poslední chvíli srazila obrana mimo tři tyče.

Na Stínadla dnes zavítalo 15.946, což je nejvyšší ligová návštěva v Teplicích od října 2013 a zápasu s Plzní. Domácí fanoušci ale nakonec museli skousnout krutý výsledek.

Na začátku šestiminutového nastavení utekl po pravé straně Preciado a předložil míč před prázdnou bránu Olatunjimu, jenž druhou trefou v ročníku oslavil 50. start v české lize. V úplném závěru upravil na konečných 4:1 prvním gólem po přestupu do Česka tečovanou střelou Krasniqi.

Sparta bodovala ve 13. utkání nejvyšší soutěže v řadě a prohrála jediný z posledních 24 ligových zápasů.