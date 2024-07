Slavia po Dynamu: Prebsl jako nový Souček i brankářská kalamita

Video se připravuje ... Reakce na bezgólovou blamáž na Slovácku asi nemohla proběhnout lepším způsobem. Ačkoliv slávistický soupeř z Českých Budějovic byl zralý klidně na kanára. Přesto „sešívaní“ úspěšně rehabilitovali výsledkem 4:0 a mají první výhru sezony. Velkou roli hrál nejen nový tahoun Filip Prebsl s povědomým číslem 28 a celkově zlepšený ofenzivní výkon, ale i nejistý gólman Martin Janáček. A jak zvládl zátěžový test v Edenu nový trávník?

Zlepšení do ofenzivy a další nula Jeden může namítnout, že Dynamo nebylo pro Slavii důstojným soupeřem nebo měřítkem. Faktem ale je, že Pražané to po utahaném výkonu na Slovácku vzali z jiného konce. Na první dobrou zaujala přímočarost – počet přihrávek z prvního doteku a směřujících rovnou dopředu byl v kontrastu s Uherským Hradištěm do očí bijící. „Hrozně jsme hru zrychlili, rychle jsme přetáčeli hru, posouvali míče přes volné prostory, a měli jsme dobrý pohyb na ofsajd lajně,“ vyjmenovával Trpišovský. Oproti minulému kolu bylo vidět také častější přepínání mezi defenzivní čtveřicí a trojící. Nezapomněl ale zmínit, že dobrá ofenzivní práce začíná zezadu – obrana v čele s Ogbuem, Holešem a Bořilem si připsala i druhé čisté konto. To se Pražanům povedlo naposledy v sezoně 2020/21. Daniel Fila ze Slavie v souboji s Havlem a Keckeisenem z Českých Budějovic • Foto ČTK / Šimánek Vít

Prebsl dal vzpomenout na Součka Pokračování v Edenu nebyl na konci minulé sezony extrémně nakloněn. Poté, co Jindřich Trpišovský zaznamenal výkony Filipa Prebsla na pozici záložníka v dresu Liberce, byl ale odhodlaný udělat vše pro to, aby Slavia svého odchovance udržela. Povedlo se a Prebsl náhle působí jako velká posila. Proti Dynamu navíc zaznamenal lichotivou bilanci 1+1. Připočtěte jeho pohyb i číslo 28 na zádech a trochu evokuje doby Tomáše Součka. „Součkova videa mi trenér nepouštěl, ale jeho jméno vzpomněl opravdu hodněkrát,“ usmíval se Prebsl. „Trenér chce, abych doplňoval vápno, jako dělal Tomáš, inspirace tam určitě je. S číslem je to náhoda. Moje nejoblíbenější číslo je osmička, ale tu tady má Maso, tak jsem si vzal 28.“ Příslib důležité role v kádru zatím klub dodržuje stoprocentně, vždyť Prebsl je společně s Ogbuem, Bořilem, Holešem a Kinským jediným hráčem, který odehrál dvakrát devadesát minut. Slávisté se radují z výprasku Budějovicím • Foto ČTK

Brankář opět Dynamo nepodržel Je to písnička tak ohraná, že by ji asi i ta nejkomerčnější rádia asi vypustila z repertoáru. Dynamo nemá oporu v bráně, to se dá konstatovat už více než rok. Po eskapádách dvojice Šípoš-Janáček z minulé sezony, drží na začátku nového ročníku pochodeň už jen ten druhý jmenovaný. Třiadvacetiletý Martin Janáček působil proti Slavii nevyzpytatelným dojmem, centry odrážel nejistě, zběsile vykopával. Při gólu Davida Douděry mohl mít asi lépe pohlídanou přední tyč, ale tu pravou „lahůdku“ si schoval na 66. minutu. Centr Dioufa mu vypadl z rukou ne jednou, ale hned dvakrát. Nepovedený pokus o žonglování spadl na kopačky Filipu Prebslovi a ten v klidu zamířil do prázdné brány. Na lavičce už čeká na šanci dvaadvacetiletý Rakušan Marcel Köstenbauer, ale trenér čeká spíše na novou tvář. „Po sezoně jsme si řekli, že musíme posílit na pěti až šesti postech včetně brankářského, to se nepovedlo. Nové vedení stabilizuje klub, je tam krátce, ale budeme řešit posily. I brankáře. S Janym jde nervozita z minulé sezony, i když tam měl pár dobrých zákroků,“ hodnotil Jiří Lerch. SESTŘIH: Slavia - České Budějovice 4:0. Jasná demolice. Výrazný Prebsl a kalamita Janáček Video se připravuje ...

První zátěžový test pro trávník Jindřich Trpišovský si oddechl. Když se ve Slavii mění trávník, což nebývá zřídka, realizační tým i vedení klubu obvykle ani nedutá. Zvláště když, jak oznámil minulý týden Jaroslav Tvrdík, dorazila část trávníku z Itálie zplesnivělá a trávníkáři museli pracovat přesčas, aby nově dovezené části pažitu připravili. Ale vyplatilo se. Trávník sice vizuálně nepůsobil jako to nejkrásnější, co je na fotbalových stadionech k vidění, ale míč na něm jezdil rychle a hráči se do něj nezabořovali. Což je nejdůležitější. „Chtěl bych poděkovat trávníkářům, dostali plochu v šibeničním termínu do hodně hratelného stavu. Bylo to asi nejlepší za poslední dobu. Byli tu od rána do večera, nebylo to nic jednoduchého. Ale trávník vydržel, byl na zápas v dostatečné kvalitě,“ potěšilo Trpišovského.