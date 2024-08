Kairinen: Zranění? Velká rána. Dřel na dovolené, pomohly jogurty a spánek

Když se v polovině května zranil, cítil se hrozně. Vždyť měl před sebou zlaté vyvrcholení minulé sezony. Přesto Kaan Kairinen si vzal do hlavy: „Vrátím se co nejdřív.“ Ano, šlo to rychleji, než se čekalo. Finský boss sparťanské zálohy naskočil v základní sestavě po dvou a půl měsících od zlomeniny v nártu. V pátek proti pražské Dukle (2:0) si užíval každý dotek s míčem, každou přihrávku. „A už se nemůžu dočkat, až budu hrát víc,“ líčil Kairinen.