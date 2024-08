Slávista Pan Lišák: U nás se trenéři nemění jako ponožky, věřím v titul

Když jste byl dítě, odskočil jste si od encyklopedie na hřiště?

„Hrával jsem zhruba do osmi let, ale pak mi našli srdeční vadu. Spíš jsem potom podporoval mladšího bráchu, který až do dorostu hrával za Baník Sokolov. Často jsem s ním jezdíval na zápasy.“

Jste přímo ze Sokolova, ale říká se o vás, že fandíte Slavii, tak co je větší srdcovka?

„Asi obojí, i když Sokolov už hraje jen divizi a tolik za rodinou nejezdím, takže nemám šanci chodit na zápasy. Takže bych řekl, že je to na roveň. Na Sokolov jsem chodil už od roku 2006, kdy klub koupil druholigovou licenci od Pardubic. Pamatuju Pulpita, začínal tam podle mě už od přípravky Jiráček. Mihli se tam Darida nebo Provod.“

Kdy jste se zamiloval do Slavie? Přišla se stěhováním do Prahy?

„Taky, ale hlavně celá famílie kouká na fotbal a mamka vždy dosti zarputile fandila Slavii a v posledních letech i Plzni. Ona je učitelka, takže o prázdninách teď kouká na fotbal a na olympiádu. Odmalička jsem tohle nasával. Třeba na mistrovství světa v Jižní Koreji a Japonsku 2002 jsem hltal každé utkání. Pak samozřejmě EURO 2004 v Portugalsku, to bylo taky skvělé. Z toho gólu Traianose Dellase mám ještě dneska trauma.“

Celá rodina je tedy slávistická? Máte tam nějakého sparťana?

„Sparťana asi moc nemáme. Možná by se našel někdo ze vzdálené rodiny, ale spíše ne. Jinak třeba v evropských pohárech fandím všem českým klubům, dokonce i Spartě.“

Vidíte to, mezi lovci sparťana taky nemáte. Kalkulátor rovněž fandí Slavii a Doktor Vševěd Dukle. Nešikanujete ho?

(smích) „Tak trošku možná jo. Ale ne, tak fanoušky Dukly bychom asi spočítali na prstech jedné ruky, i když se to zlepšilo, pravda.“

Jak často chodíte do Edenu?

„Zhruba dvakrát až třikrát za rok. Bohužel mi to už čas moc nedovoluje. Třeba permanentku jsem míval několik let jen na Sokolov, když hrával druhou ligu.“

Jste typem fanouška, který jde ryze na fotbal, nebo nasáváte atmosféru, dáte si pivečko a klobásu?

„Nasávám i atmosféru. Dám si pivo, to je potřeba, klobásu taky. Občas si i zařvu. To taky umím. Když je nějaký pokřik, přidám se. Vím ale, kde je hranice slušného chování, takže když je něco za hranou, nejdu do toho.“

Říkal jste mi, že tu a tam se vydáte i na nějaký náhodný zápas, když jedete na výlet. Tak kde jste třeba ochutnal top klobásu či jinou pochutinou, na kterou vzpomínáte?

„To si moc dobře pamatuju. Je to třeba deset let zpátky a bylo to v Blšanech. Byl jsem tam v sekci pro fanoušky hostí Sokolova a s tím pivečkem byla fenomenální. A ještě to bylo za éry pana Pulpita, takže fenomenální fotbal.“ (smích)

Pan Tvrdík vás ještě nepozval do VIP lóže na Slavii?

„Ještě ne, třeba se tak stane.“

Poté, co šel ven náš rozhovor s Doktorem Vševědem, tak byl pozván do kabiny Dukly, aby s nimi oslavil postup do první ligy, takže my tak trochu i měníme osudy lidí. Chcete něco vzkázat panu Tvrdíkovi?

„Určitě toho využiju. Takže pane Tvrdíku, rád bych se podíval na utkání Slavie například v evropských pohárech. Pokud přijde pozvánka, mile rád přijmu.“

A teď vážnější nota. Poslední dva roky vládne české lize Sparta. Je to teď obrovský tlak na Slavii?

„Ano, je to smutná doba. Cesta za titulem bude těžká, protože u nás teď probíhá určitá proměna kádru. Myslím si, že Slavia je nyní v dobrých rukou nového majitele, který dává najevo, že je srdcem slávista. Zároveň je, pokud se nepletu, čtvrtým nejbohatším Čechem. Udělá vše, co bude potřeba, aby se Slavia dostala zpět na vrchol.“

Pojďme tedy na posily. Přišli mladí hráči jako Chaloupek či Bužek. Šanci začal dostávat Vorlický. Signifikantní příchod léta je ale Tomáš Chorý z Plzně. Zamlouvá se vám?

„Asi jsem v menšině, ale byl jsem pro. Takhle vysoký útočník je potřeba, i když si myslím, že Chytil je typově podobný hráč, ale Chorý je přece jen urostlejší. Do stylu hry zapadá a může být na hrotu cenným hráčem. Samozřejmě je tam nějaká nepříjemnost, kdy v minulosti vykřikoval hanlivá slova na adresu Slavie, ale nedávno jsem viděl nějaké video, kde byl i Bořil a možná pan Tvrdík. Nějak to tam řešili. Asi to bude ale trvat, než ho většina fandů Slavie vezme za svého.“

Přetlak v útoku je ale v týmu obrovský. Koho byste viděl v základu?

„Líbí se mi styl hry Ivana Schranze. Já bych hrál na tři útočníky, i když se to teď neděje. Určitě bych tam viděl hlavně dvojici Schranz a Chorý. K nim asi Chytila.“

Zajímavá kombinace. Daniel Fila je docela v kurzu. Tomu byste důvěru nedal?

„Ten má taky docela fazónu, ale to je problém koho tam dát. Hraju Fantasy ligu iSport.cz a je ošemetné stavět do sestavy tři hráče Sparty či Slavie, když se ty týmy docela točí. Nikdy nevíte.“

A co s Václavem Jurečkou? Nejlepší střelec ligy minulé sezony, ale vyčítá se mu mezihra, nasazení. Není přílišný komfort, že by ho Slavia nechala odejít?

„Taky si říkám, když dal devatenáct gólů. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že leckdy mu to přinesli až do kuchyně. I tak je to skvělý počin. Z tohoto pohledu přestup Chorého do Slavie nebyl nutnost. Těch dobrých útočníků je ve Slavii moc. Uvidíme, já bych si ho určitě nechal. Rotace i kvůli Evropě bude potřeba.“

Kdo vám udělal nejvíc bodů zatím v naší Fantasy?

„Zatím se mi vyplácí Holeš, naposled se mi povedl i brankář Zadražil z Hradce.“

Pojďme kousnout do toho potenciálně kyselého jablíčka, kdyby titul zase nevyšel. Byl by to umíráček pro Jindřicha Trpišovského?

„Myslím si, že ne. Já bych ho tam ještě nechal. Slavia za jeho éry hraje nejlepší fotbal, co pamatuju. Je to typ trenéra, který se ještě může dál posouvat, je progresivní. Věřím, že titul bude, ale pokud se nepoštěstí, stejně bych si ho ponechal. Pokud po něm nechramstne nějaký zahraniční klub. Pokud vím, mluvilo se třeba o Brightonu nebo Newcastlu. To je podle mě právě větší šance, že půjde do ciziny, než že by byl ze Slavie odejit. Mně se obecně líbí ten model ve Slavii, že se trenéři nemění jako ponožky.“

Kdo je váš nejoblíbenější hráč současného kádru Slavie?

„Asi by to byl Tomáš Holeš. Je to skvělý obránce, který může hrát i v záloze. Většinou nechybuje v soubojích. Podle mě je to takový tmelící prvek sestavy. Taky se mi líbí herní styl Provoda. A pak bych určitě jmenoval Schranze.“

Ze Sparty odešli trenér Brian Priske a kapitán Ladislav Krejčí. Mnul jste si ruce?

„Větší ztráta pro Spartu je podle mě odchod Krejčího, který ligu přerostl už tak před dvěma lety. Leckdy je kontroverzní svým působením na hřišti. Některé zákroky by si mohl odpustit, ale byl to pro něj zasloužený přestup. Pokud ale zůstane Vitík, tak věřím, že by Sparta tu díru měla zacelit. Co se týče Priskeho, tak to podle mě až tak velká ztráta není. Pokračuje v jeho práci Lars Friis, takže ta nastolená škola zůstává.“

Příchodem Chorého má teď ale Slavia možná více kontroverzních hráčů. Jak vnímáte třeba to, že u soupeřů bývá Chorý skoro možná až nenáviděný?

„Já vlastně ani nevím, proč tomu tak je. Asi ty zákroky a jeho vystupování, ale mně osobně nikdy zase tolik nevadil. Já ale vyjdu s každým.“ (smích)

Mluvíme o tom, že nemít titul je pro Slavii neúspěch, ale zhruba před deseti lety v sezoně 2013/14 Slavia málem sestoupila. Pamatujete?

„Jistě. To bylo velmi krušné období. Tehdy jsem se hodně obával, nakonec se povedlo udržet o jediný bod. O to více si vážím současnosti. A upřímně? Když je Slavia druhá nebo třetí, tak to vlastně nepovažuju za nějaký velký neúspěch.“

Seriál na pokračování, to je potenciální návrat Petera Olayinky z Bělehradu. Fandíte takovým comebackům?

„V případě Olayinky asi ano. Je technicky zdatný. Byl rozdílovým hráčem hlavně v evropských pohárech a jedním z nejlepších hráčů ligy. Nevím teda, jak se mu dařilo v Srbsku, ale byl bych pro jeho návrat.“

Údajně se jeho manželka v Bělehradu nudí, tak jí chtěl Olayinka vyhovět návratem do Prahy. Není v tom sám. Pamatuju, když Španěl David Silva kulantně řečeno konzultoval své kroky z Manchesteru City jinam se svou ženou. Co na to říkáte?

„Je to docela úsměvné, ale je to na domluvě partnerů. Nejsem tu od toho, abych to nějak zesměšňoval, ale myslím si, že je to škoda, když ten hráč může potenciálně ještě někam růst a manželka mu ten přesun zatrhne.“

Kdo je podle vás největší slávista historie?

„Šel bych do prehistorie a řekl bych Josefa Bicana dle očekávání. Přece jen dal, tuším, 427 gólů za tu svou slavnou éru ve Slavii. Nenapadá mě nikdo, kdo by ho měl v sešívaném dresu překonat.“

Sledujete i fotbal v zahraničí?

„Když jsem byl mladší, tak jsem koukal téměř na každý zápas anglické Premier League, teď už se snažím chytat šlágry v top evropských soutěžích, takže když třeba hraje Bayern s Dortmundem, Barca s Realem nebo derby o Manchester. Všechno už ale bohužel nestíhám.“

Natáčení Na lovu a Superlovu zabírá hodně času, že?

„Tak Superlov je spíše nárazová akce, kdy během zimy natáčíme nějaké dva, tři víkendy. Na lovu je v takových pětidenních cyklech, kdy se denně točí tři díly a různě se tam točíme s ostatními lovci. V létě máme pauzu, takže si můžeme trochu odfrknout.“

Kvízy jsou ale vaše vášeň, vy jste snad schopný obrazit i tři pub kvízy týdně, ne?

„Je to tak. Teď byl extrém asi dva týdny zpět, kdy jsme se účastnili i MČR společně v jednom týmu s Viki Mertovou alias Belladonnou a Kalkulátorem Kubou Kvášovským. Jmenujeme se iMumlynáti.“

Pojďme ale ještě k Slavii. Kdybyste měl neomezený rozpočet, jakou světovou hvězdu byste do Slavie přivedl?

„Vybral bych nějakého mladíka, který se ještě může rozvíjet, abych ho pak případně zpeněžil, takže říkám Lamine Yamal.“

Jak dopadne tato sezona pro Slavii v české lize a v Evropě?

„Podle mě se dostane do čtvrtfinále v Evropské lize, takže další úspěšná sezona. Co se týče ligy, tak to bude do poslední chvíle mezi Slavií a Spartou, ale nakonec těsně titul pro nás! Třeba Plzni nevěřím. Tam očekávám zase třetí místo. Už nehrají takový fotbal co dřív.“