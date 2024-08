Preciado do Evertonu? Haraslín do Marseille? Nabídky chodí, ale...

Je tady jasná hranice. Musí ji přijmout i ti, co by rádi vyrazili za lepším. Jasně Sparta (samozřejmě i Slavia) jsou tuzemské velkokluby, přesto jejich nejvýraznější tváře sondují, zda by se nemohly vydat na lepší adresu. Za většími penězi, uznáním, zážitky. Co třeba do Premier League, asi nejsledovanější soutěže světa? Jenže na Letné živí sen o průniku do Ligy mistrů, proto je brána zavřená. Další řešení může nabídnout úspěch, či krach v odvetě 3. předkola NEJ soutěže.