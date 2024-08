Králik si pochutnal na Dynamu: Mrzí mě, co se tam děje. Kušej se zvedá

Dohromady zhruba prvních osm minut zápasu vypadalo, že se hosté zmůžou na vážnější odpor. V konečných účtech vlastně první půle z hlediska jihočeských návštěvníků nebyla špatná, ale Bolka si zápas hlídala. Zatím není pochyb o tom, kdo má nejprůchodnější obranu začátku sezony. Vždyť hosté inkasovali ve čtyřech kolech už třináct branek.

„Musíme se zlepšit. Na kdyby se nehraje, ale kdybychom dali gól, jak jsme tam v první půli trefili tyč, tak se mohl ráz zápasu změnit. Pořád jsme doufali, ale největší zlom přišel při gólu na 0:2. Věřili jsme si, kdyby ne, tak nemusíme nastupovat. Jen to dokázat na hřišti. Prohráváme zatím svými vlastními chybami. To, co po nás chce trenér Straka, má hlavu a patu. Musíme to plnit lépe,“ sypal si popel na hlavu záložník Michal Hubínek, který má za sebou mladoboleslavskou minulost.

A kdyby měl třeba Vasil Kušej ještě lepší den, mohlo být pro Strakovy ovečky ještě hůř, přesto Kušej dal gól na 2:0 na startu druhé půle. Zdálo se, že tím zlomil českobudějovický odpor. „Je to pro Vasku důležitá branka. Uznávám, že první poločas z jeho strany byl ztrátový. Jinak je tato část sezony pro něj velmi dobrá a ten gól mu, doufám, pomůže po psychické stránce. Už se potřeboval trefit. V koncovce jsme se dosud trápili. Věřím, že se kluci teď trochu uklidní,“ hodnotil domácí trenér David Holoubek vysokou výhru a počínání Kušeje, ale také Nigerijce Johna, který v posledních kláních spálil několik tutovek. Tentokrát pečetil výhru na 4:0.

Bolka se tak solidním způsobem naladila na odvetu třetího předkola Konferenční ligy v Bulharsku proti izraelskému Hapoelu Beer Ševa.

To nový kouč Dynama František Straka udělal oproti duelu s Pardubicemi čtyři změny v sestavě. Poprvé v základu okusil nejvyšší soutěž další Nigerijec. Host z Jihlavy Marvis Ogiomade se ale svezl s podprůměrným výkonem celého týmu.

Stejně tak se v dobrém světle na hráčích nepodepsal středeční přípravný duel s Třeboní, který Dynamo nad soupeřem z krajského přeboru vyhrálo 12:0. „Chtěl jsem, aby hráči nabrali trochu sebedůvěru. Byl jsem za ten zápas rád, protože to mančaft mělo nakopnout. Je to pochopitelně rozdíl, když pak přijedete na Boleslav, která hraje poháry. Budeme se snažit podobné zápasy absolvovat každých čtrnáct dní. Chci se podívat tímto způsobem i do našeho B týmu, jaké tam máme hráče,“ řekl Straka.

Svůj osobní příběh prožil obránce domácích Martin Králik. Prvním gólem v mladoboleslavském angažmá otevřel skóre. Měl pro něj ale zvláštní příchuť. Vždyť v Dynamu strávil bezmála čtyři roky. „Podobný gól zpoza vápna jsem dal asi jediný v kariéře. Bylo to za Budějovice v Karviné. Mám moc rád Dynamo i město a mrzí mě, co se tam děje. Bohužel pokračuje to trápení z minulé sezony. Stále věřím, že se nějak nastartují,“ pravil střelec vítězné trefy na 1:0 a čeká, co si na něj nachystá pokladník v kabině.

„Ještě teda nevím, za kolik to budu mít do týmové pokladny, ale Mára Matějovský tam tak stál, díval se po tom gólu na mě a usmíval se, takže to asi bude dost,“ vtipkoval Králik.