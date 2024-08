Letenský Lukaku: klame tělem a tlačí na Kuchtu. Proč je Olatunji speciální?

Měl by se Jan Kuchta obávat o pevné místo v základní sestavě úřadujícího mistra? Victor Olatunji chytil na začátku sezony dobrou formu. „Každý, kdo sleduje fotbal, si asi na první dobrou řekne – Aha, 193 cm, takže kladivo do vápna. Ale Olatunji není takhle jednostranný, je hodně do protiútoku, má akceleraci a obrovskou rychlost,“ říká na adresu výrazného útočníka redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík. „V tom právě klame tělem. On je opravdu nejlepší do mezihry a do fotbalu nahoru dolů,“ souhlasí jeho kolega Kvasnica.

V čem Olatunji připomíná belgického střelce Lukaka? Na čem musí ještě zapracovat? A kde je jeho strop? Celý díl pořadu iSkaut najdete na www.liganaruby.cz.