Matouškovi předhazovali Haraslína: To chce umět každý. Měl na hattrick

Honzo, jste šťastný za důležitý gól? Nebo naštvaný, že jste se netrefil víckrát?

„Po dvaceti vteřinách jsem byl samozřejmě šťastnej, ale teď jsem zklamanej. Chci od sebe víc. I pro fanoušky, pro kluky. Kdybych vstřelil dva, tři, čtyři góly, možná jsme jim mohli dát šest a všechno by vypadalo jinak. Bylo by to krásné vítězství. Fanoušci jsou nadšení i teď, ale na 6:1 se kouká líp než na 2:1.“

Co jste udělal v těch šancích špatně?

„Největší šance byla ta na konci prvního poločasu. Bohužel jsem trefil brankáře do kotníku. Byl to i skvělý zákrok gólmana, ale z mé strany tam musí být větší kvalita. V té další se perfektně vrátil Moses. Celou dobu jsem o něm nevěděl, myslel jsem, že jsem sám. Jakmile jsem chtěl kopnout do míče a střílet na zadní tyč, skvěle to vypíchl.“

Dal jste někdy rychlejší gól?

„Určitě ne. Ale shodou okolností jsem dal za Příbram proti Karviné taky gól v první minutě. Je to pro mě asi šťastný soupeř jako kdysi bývala Bohemka. (úsměv) I na jaře mi Karvinští nahráli na gól, když jsem šel sám na gólmana. Akorát ta dnešní střela byla těžší. Jsem rád, že jsem to takto trefil. Věděli jsme, že můžou udělat nějakou chybu.“

Jak se vám hrálo v dešti na rozmoklém trávníku?

„Terén byl jiný než za předchozí měsíc, kdy bývala hřiště suchá. Tohle počasí mám radši než sucho, na kterém jsem kolikrát rychlejší než balon. Konečně bylo super počasí pro fotbal.“

Trenér Veselý vám v týdnu vyprávěl o sparťanovi Lukáši Haraslínovi, který hraje na stejné pozici. O čem jste se bavili?

„Každé levé křídlo by chtělo umět střílet na zadní tyč jako Haraslín. Já bohužel nemám tak kvalitní zakončení. Kdybych ho měl, možná nejsem ani v Česku. Aspoň je na čem pracovat.“

Jak se vám líbil krásný Júsufův zásah po sóle od půlky hřiště?

„Jusi je ohromně silný. Je těžké ho odstavit v soubojích a je na svou vysokou postavu i rychlý. Když natáhne krok, je složité ho chytit.“

Co říkáte na výkon týmu?

„Po rychlém gólu jsme na chvilku vypadli ze hry a Karviná srovnala. Kdybych proměnil velké šance, které jsem měl, mohl být zápas klidnější. Vycházelo nám to, čím jsme se chtěli prezentovat. Tedy rychlým přechodem nahoru a brejky. Báli o výsledek až do konce, ale klobouk dolů před klukama, jak to ubránili.“