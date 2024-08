Velký návrat: Hradec získal Samka. Změnil názor, ale derby asi nestihne

Východočeši patří mezi nejaktivnější hráče na letním přestupovém trhu a ve čtvrtek to znovu potvrdili. Hradec Králové si vyřídil příchod odchovance Daniela Samka. Byť klub horkou novinu ještě oficiálně neoznámil, podle informací Sportu je dohoda s italským Lecce hotová. Ve čtvrtek by mělo dojít k podpisu smlouvy o ročním hostování. V sobotu proti Pardubicím Samek hrát zřejmě ještě nebude.

Dlouho po něm Hradec pokukoval. Už v zimě proběhly první konzultace, zda by Daniel Samek neměl zájem vrátit se do klubu, který ho vychoval. Dvacetiletý hráč však zakroutil hlavou, chtěl si za každou cenu vybojovat místo na slunci v Lecce, kam před dvěma lety odešel ze Slavie za 50 milionů korun.

V dubnu, v rozhovoru pro deník Sport, pravil k návratu domů následující. „Mám tu smlouvu ještě na tři roky, reálné je tak hostování či hostování s opcí. Kdybych tu měl narýsovat nějaký ideální scénář, líbilo by se mi angažmá v Nizozemsku,“ vyjádřil se.

Už na konci minulé sezony totiž tušil, že v Lecce to nespěje k ničemu smysluplnému. V přípravě se navíc zranil, vrátil se až na generálku, pro první kolo s Bergamem (0:4) však nebyl trenérem Lukou Gottim vůbec nominovaný. Hradec celé léto sondoval terén a v posledních dnech tlak zintenzivnil. Hráč s návratem domů souhlasil, vedení Lecce taktéž. Výsledkem je roční hostování s opcí.

Samek ze čtvrtka na pátek přiletí spojem z Itálie do Česka, pak by měl podepsat s Hradcem smlouvu a připojit se k týmu. Sobotní derby s Pardubicemi zřejmě ještě nestihne, jelikož se nestihnou vyřídit všechny formality. O týden později proti Spartě by však už mohl naskočit na pozici tvořivé osmičky, kterou sportovní vedení Hradce umanutě shánělo dvě přestupová období.

