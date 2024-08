Hradec nedává góly, hledá útočníka. Oslovil Olomouc ohledně Juliše

Šest zápasů, pět vstřelených gólů. Z toho tři od stoperů. Ofenziva Hradce Králové v úvodu sezony skřípe, na to nepotřebujete zevrubnou analýzu. Nicméně i ta potvrzuje, že „votroci“ si netvářejí ani slušné šance. S tím by měl pomoct nejen Daniel Samek. „Uvidíme, jak to bude. Nechci se bavit o tom, že nám chybí útočník,“ řekl trenér David Horejš po prohraném východočeském derby (1:2). Informace iSport.cz však potvrzují, že klub shání právě chlapíka přímo na hrot. Třeba v Olomouci.