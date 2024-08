Prekop po výhře Baníku: Chceme mít nedobytný hrad. Kritizoval trávník

Kdekdo to čekal. Když uhání Erik Prekop (26) sám na gólmana a má chviličku čas, volí s chutí oblouček přes gólmana. Přesně takhle pokořil obranu Liberce v čele s gólmanem Hugem Janem Bačkovským. „Pokud se dostanu blízko, mám to rád. Když jsem udělal dotek a Hugo vystartoval z brány, věděl jsem, že ho budu lobovat,“ líčil útočník Baníku po výhře 2:0 nad Slovanem.

Po příchodu z Bohemians do Ostravy vstřelil první ligový gól. A pěkný. Takové Erik Prekop umí, v zakončení je kreativní. Baníku jeho zásah proti Liberci zásadně pomohl zlomit odpor hostů. „Chceme udělat z našeho stadionu nedobytný hrad. Aby si soupeři nezvykali, že budou odsud vozit body,“ pousmál se autor první branky.

V prvním poločase jste se docela trápili, nemohli se prosadit.

„Bylo to velmi náročné. Neměli jsme takový klid na míči, hodně balonů jsme v tom neuvěřitelném vedru lehce vyhodili. Ve druhém poločase jsme se zklidnili. Párkrát zaznělo i v kabině, že když dáme první gól, jako by z nás spadl tlak, že musíme vést. V předchozích zápasech jsme se dostávali do šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. I když jsme už překonali brankáře, někdo tu střelu třeba zablokoval.“

Ve středu hrajete v Karviné, která vyhrála v Teplicích. Jaké bude derby?

„Těžké. Karviná hraje dobrý fotbal. Trenér tam přinesl nějaké své prvky, určitě bude nepříjemná. Ale je potřeba se chytit a najet na vítěznou vlnu. Už máme jen fokus na domácí ligu a pohár. Musíme hrát tak, abychom Evropu zažili i za rok. Kvalita v našem kádru je obrovská.“

Musíte ale hrát na nerovném trávníku….

„Bohužel je to tak. Viděli jste, že není v nejlepší kondici. Navíc byl tvrdý, suchý, skákalo to.“

Pomohl vám nástup záložníka Daniela Holzera na levou stranu?

„Holcík je emotivní hráč, který nic nevypustí. Přinesl emoce, strhl tím tým a trošku i diváky. To jsme potřebovali, protože nám to místy přišlo mrtvé. On je nepříjemný. Zapadl do toho velmi dobře. Věděli jsme, že je Liberec silný kombinačně, ale my máme držení míče nejvyšší po Spartě. A to jsme hráli ještě o utkání méně. Věděli jsme, že když k tomu přistoupíme správně, zvládneme to.“

Nastupujete na hrotu jako „devítka“. V Bohemians jste ale hrál níž anebo na křídle. Jak berete tuhle změnu?

„Máte pravdu, v Bohemce jsme měli jiné rozestavení. Pohyboval jsem se níž ve středu zálohy. Jinak devítka je primárně můj post, hrál jsem na ní odmalička. Dá se říct, že je to pro mě lepší pozice.“