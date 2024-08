Schánělec: Jablonec mi doporučila Sparta. Na Letné hrají ti nejlepší

Ještě v létě se Tomáš Schánělec ucházel o místo v kádru Sparty, nastoupil do dvou přípravných duelů proti Bröndby a Trnavě. V obou zápasech skóroval. Ani to mu nestačilo k tomu, aby na Letné zůstal. Po jarním hostování ve Zlíně se proto tentokrát přesunul do Jablonce. „Sparta mi doporučila Jablonec,“ prozradil útočník, jenž v ročníku 2022/23 nasázel ve druhé lize za letenské béčko osm gólů.

Dvaadvacetiletý forvard hrál ligu naposledy 3. srpna proti Plzni. Pak jej zastavilo zranění a při svém návratu do akce odehrál poločas za jabloneckou rezervu v ČFL na hřišti Ústí nad Labem. Teď už je připravený na sobotní mač Severočechů se Slováckem (17:00).

Jak se písecký rodák stihl v údolí řeky Nisy zabydlet? „Odehrál jsem sice několik zápasů za áčko, ale měl jsem natržené vazy v kotníku. Navíc jsem nemohl hrát proti Spartě kvůli dohodě klubů, což bylo logické. Postupně se ale vracím na trávník a dávám se do kupy, abych se dostal do kondice,“ vysvětlil Tomáš Schánělec tímto způsobem i start za jablonecké béčko v rámci zápasové praxe a rekonvalescence.

Na rozdíl od Zlína, s nímž útočník sestoupil, má Jablonec diametrálně odlišné cíle. Poté, co klubovému bossovi Miroslavu Peltovi dopadl zdárně soud, začal nakupovat a značně posilovat jablonecký kádr.

„Probíral jsem to s vedením Sparty. Doporučovali mi Jablonec a bylo to na domluvě. Vím, že trenér Kozel chce hrát ofenzivní fotbal. Nikdy předtím jsem se s ním ve fotbale ale nepotkal. Kluci, co tady byli už loni, nechtějí hrát znovu skupinu o udržení. Jako tým máme vyšší ambice. Myslím, že je tady dobré mužstvo, hraje se dobrý fotbal a prý to dobře vypadá i pro oko diváka. Chtěl bych, abychom se probojovali do TOP 6,“ vypočítával Schánělec cíle.

Pokud by Jablonec skutečně prošel do skupiny o titul, znamenalo by to jeden bonusový zápas se Spartou. V ní se Schánělec zatím natrvalo neprosadil. „Ale i příprava se Spartou mi dala hodně, čerpám z toho doteď. Do ligových zápasů jsem už nezasáhl, takže si nedělám zásluhy na jejich úspěšném vstupu do sezony,“ má jasno.

Postup svého domovského celku do Ligy mistrů nestihl oslavit. „Na zápase s Malmö v play off jsem se podívat nebyl, měli jsme v Jablonci náročný program. S kluky jsem v kontaktu, nejvíc asi s Matějem Rynešem,“ řekl na adresu čerstvého reprezentanta s dělovou levačkou. „Tu měl Matěj odjakživa, je to prostě raketa.“

Schánělec nyní, na rozdíl od jara stráveného ve Zlíně, zažívá z klubového pohledu klidnější období. „Zlín neprožíval jednoduché období. Přesto jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet první ligu,“ přiznal. V Baťově městě ve třinácti utkáních zaznamenal jednu branku, ale i červenou kartu za kopnutí mezi nohy českobudějovického útočníka Jakoba Tranzisky.

A co Schánělcovy další plány? „Uvidíme, jak se mi povede v Jablonci tenhle půlrok. Bylo by krásné se vrátit na Letnou, což je ve hvězdách. Konkurence v útoku Sparty zůstává obrovská, je to nejlepší klub v České republice. Takže hrají ti nejlepší, tak je to dané,“ dodal.