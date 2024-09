Sparta má náhradu za Krejčího. Insider varuje: Má problém, ztrácí soustředění

Ze Serie A, nejvyšší italské soutěže, těžko získáte borce ze základu. Jenže Elias Cobbaut po ročním hostování, které strávil v rodném Mechelenu, neodkopal v nové sezoně ani minutu.

Proto se Sparta vydala na lov, stoper byl dostupný. Nakonec se v pondělí vše dotáhlo, zadák absolvoval v Praze lékařskou prohlídku a podepsal smlouvu.

„Vzhledem k dlouhodobému zranění Imanola jsme cítili potřebu do obrany přivést ještě jednoho levonohého hráče,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Elias je už zkušeným stoperem se starty v zahraničních soutěžích. Je zvyklý hrát pod tlakem a loni absolvoval velmi dobrou sezonu v Mechelenu. Svou herní typologií a fyzickými parametry by měl dobře zapadnout do našeho stylu.“

Belgičan by měl zajistit, že Zelený bude znovu připraven alternovat i na pozici levého wingbeka, kde je primární volbou Matěj Ryneš.

„Je to vysoký hráč, který je poměrně rychlý,“ popsal posilu David Van den Broeck, žurnalista z belgického listu Nieuwsblad. „Občas ale ztrácí soustředění, to je jeho problém,“ doplnil.

Ještě větší potíž zažil v předminulé sezoně, kdy poprvé působil v Parmě. Zranil si koleno, poté se přesunul zpět do domovského Mechelenu. Další návrat do Itálie už nevyšel. „Přesto si myslím, že to bude pro Spartu dobrý hráč,“ podotkl novinář.

Syn bývalého výborného basketbalisty je náhradou za Ladislava Krejčího, jenž přestoupil po titulu do Girony. Dosud řešila Sparta situaci přesunutím Zeleného.