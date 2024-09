Ze síta Anderlechtu do Slavie. Michez má na evropskou úroveň, říká expert

Z ochozů sledoval zápas s Pardubicemi a spokojeně pokyvoval hlavou. Atmosféra v Edenu byla jako vždy nadstandardní a Simion Michezovi se už zřejmě v tu dobu honila vidina, jak na hřišti bude pilovat pravou lajnu. Co kamerunská alternativa za Davida Douděru přináší? „Nejzajímavější je jeho pracovitost dozadu i dopředu,“ říká expert na belgický fotbal Scott Coyne o hráči, který se nebojí výkonnostních skoků o úroveň výš.

Ludogorec, Ajax, Bilbao, Frankfurt, Fenerbahce…Anderlecht! Když bude Simion Michez projíždět podzimní evropský kalendář Slavie, nejvíce ho zaujme utkání z 12. prosince – domácí klání s belgickým kolosem. Klubem, se kterým podepsal první profesionální smlouvu. Ale kde se mu zároveň nepodařilo plně prorazit.

Není to nic, co by vypovídalo o Michezově kvalitě či nedostatku odhadu talentu ze strany Anderlechtu. Kamerunský bek zkrátka propadl sítem nepřeberného množství talentů, kteří se v hlavním městě Belgie rok co rok objevují. Když se neprosadí, benefitují z toho ostatní kluby.

„Takových mladých hráčů je klub opravdu plný a někdy se stane, že hráč prostě uvízne za někým jiným... Že se Michez neprobojoval do áčka, není úplně jeho vinou, prostě to tak někdy chodí. Často je to také otázka načasování,“ říká fotbalový konzultant a expert na belgický fotbal Scott Coyne.

Historický bruselský klub se tak před rokem s rodákem z nedalekého Charleroi rozloučil a Michez podepsal v Beerschotu. A pak přišel raketový růst. Antverpské mužstvo nabralo ve druhé lize dobrou formu, v průběhu sezony navíc usedla na lavičku legenda Liverpoolu Dirk Kuyt. Michez nastřílel pět gólů a přidal tři asistence, všehovšudy jako wingbek. Kdo si ale myslel, že po vysněném postupu mezi elitu Beerschot opory udrží, měl dost přehnanou důvěru v majitele.

„Kielské krysy“, jak se klubu přezdívá, mají sice vlastníky ze Saúdské Arábie, ti ale odmítají do klubu investovat. Kvůli nespokojenosti dokonce ihned po postupu rezignoval předseda představenstva. A jelikož Michez při své premiéře v prvoligovém fotbale ihned navázal na své předešlé výkony (2+1 v šesti zápasech), šlo z pohledu Beerschotu jen o čekání na odchod.

„Klub se po postupu trápí, nemá dostatečnou kvalitu. Michez byl rozhodně jejich nejlepším hráčem, takže Beerschot opět výkonnostně ztratí,“ naznačuje Coyne, že Kuijtovo mužstvo je i přes rekordní prodej v historii klubu odsouzeno k sestupu. „Nejzajímavější je na Michezovi jeho pracovitost dozadu i dopředu. Má slušný úsudek při bránění a hodně často se snaží střílet. Jeho hra skýtá balanc potřebný pro pozici wingbeka,“ doplňuje spoluautor pořadu The Belgian Football Podcast.

Jak deník Sport a web iSport.cz reportoval, do Antverp dorazila i konkrétní nabídka z Unionu Saint-Gilloise. „Nebyla o tolik nižší než ta konečná ze Slavie,“ podotýká Coyne. On i další lidé orientující se v prostředí belgického fotbalu ale usuzují, že 2,2 milionů euro je férové ohodnocení Michezových schopností. Ani málo, ani příliš. A to i přesto, že reprezentant Belgie a Kamerunu odehrál na prvoligové úrovni minimum.

Svou situaci ale sám hráč dobře pojmenoval v rozhovoru pro slávistický web. „Myslím si, že jsem dobře mentálně nastavený, nebojím se ničeho a hledám tu nejvyšší úroveň, které mohu dosáhnout,“ pravil sebevědomě Michez pózující v sešívaném dresu. Vzhledem k předpokládané občasné absenci Davida Douděry si zahraje nejen českou, ale rovnou Evropskou ligu.

„Vše nasvědčuje tomu, že na tu úroveň už má. Vypovídá to i o klubech, které o něj stály, také hrají evropské poháry. V týmu na dně tabulky naprosto vyčníval,“ řekl Coyne o dalším výkonnostním skoku v Kameruncově kariéře, ale dodává i, co by měl zlepšit. „Vytváření šancí a konzistence. Musí si uvědomit, že se nemusí všechny situace pokoušet vyřešit sám.“

Se zahraničními posilami se Slavia v poslední době s čestnými výjimkami trefovala. Jen o něco více než za Micheze vyskládali „sešívaní“ v zimě za levého beka El Hadjiho Malicka Dioufa a teď si mnou ruce. „V úvodu sezony ukázal, že dokáže být produktivní, navíc při své premiérové sezoně v nejvyšší belgické soutěži. Doufáme v podobný příběh, který u nás píše Malick Diouf,“ řekl sportovní ředitel Jiří Bílek.

Nedávné zahraniční posily Slavie