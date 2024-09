Voda stopla fotbal. Tlak na termíny, asi jediná varianta. Co nižší soutěže?

Deštivé počasí by mohlo zasáhnout do programu nejvyšší fotbalové soutěže • Pavel Mazáč (Sport)

Deštivé počasí by mohlo zasáhnout do programu nejvyšší fotbalové soutěže • Archiv Sportu

Možné zrušení víkendového programu dvou profesionálních soutěží v Česku se řešilo už od čtvrtka, v pátek padl definitivní verdikt – hrát se nebude všech šestnáct zápasů.

„Řídící orgán soutěží se s ohledem na mimořádnou situaci na celém území České republiky, kdy se očekávají extrémně silné deště a v některých oblastech i záplavy, rozhodl odložit všechna utkání 8. kola Chance Ligy a 9. kola Chance Národní Ligy,“ řekl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Primárně nejde o špatné terény, na některých místech, především na západě Čech, nemusí být záplavy ani deště takové, aby se nedalo hrát. Zásadním faktem byla nutnost mít složky integrovaného záchranného systému, tedy policii, hasiče a záchranáře, připravené k pomoci v zasažených oblastech Česka. Meteorologové navíc předpovědi na víkend zpřísňují.

„Klíčovým faktorem při rozhodování byla rovněž společenská odpovědnost, kterou LFA vnímá obzvláště silně v těchto chvílích. Členové integrovaného záchranného systému, jako jsou policisté, hasiči a zdravotníci, kteří běžně asistují při organizaci zápasů, budou v následujících dnech a hodinách nezbytně potřební v terénu při pomoci obyvatelstvu. LFA chce všem vyjádřit podporu a mnoho sil,“ zdůraznil Bárta.

Náhradní termín v prosinci

Odložení kola po reprezentační pauze znamená nepříjemnost především pro české kluby vytížené v evropských pohárech – Spartu, Slavii, Plzeň i Mladou Boleslav čekají mimořádně nabité týdny, podzimní ligové dění přeruší ještě dvě reprezentační pauzy. Prakticky nelze vložit celé odložené kolo jinam, než na začátek prosince. V úterý navíc své dříve odložené duely kvůli odvetám play off v Evropské a Konferenční lize mají odehrát Plzeň s Olomoucí a Boleslav se Slavií.

Při pohledu na termínovou listinu připadá v úvahu jediný termín, který umožní odehrát kompletní kolo. Oficiální náhradní termín je ve středu 4. prosince, dvě kola před koncem podzimní části soutěže. Podle zpráv z asociace je také možné, že některé zápasy se budou řešit individuálně.

V nižších soutěžích jsou zatím pokyny z řídících orgánů jiné – pokud to bude jen trošku možné, hrát by se mělo, zápasy se mají řešit individuálně podle stavu hracích ploch a aktuálního počasí. Ani zde nejsou k dispozici náhradní termíny. Svátky vychází na víkendy a pondělky, takže amatérští fotbalisté by se jen složitě dávali dohromady na zápasy v týdnu, kdy většina z nich musí chodit normálně do práce.

Do ligy výrazně zasáhlo počasí naposledy loni v prosinci Odložení velké části programu kola kvůli nepříznivému počasí zažila fotbalová liga naposledy v éře před nástupem vyhřívaných trávníků. V březnu 2005 se neuskutečnilo dokonce šest z osmi zápasů 18. kola a hrálo se jen na stadionech, které měly vyhřívané terény. Sparta tehdy přivítala Blšany a Jablonec hostil Slovácko.

V únoru 2006 byl start jarní části ochuzen o tři duely. Kvůli nezpůsobilému stavu hracích ploch byla odložena utkání Olomouc - Plzeň, Ostrava - Most a Blšany - Mladá Boleslav.

V dalších letech se kvůli nepřízni počasí a špatnému stavu terénu v původním termínu neodehrály maximálně jednotlivé zápasy. V únoru 2021 byly například odloženy kvůli sněhu dva duely 17. a 18. kola Mladá Boleslav - Olomouc a Jablonec - Slovácko.

Sněhová kalamita zasáhla do nejvyšší fotbalové soutěže výrazně loni v prosinci. Kvůli nezpůsobilému terénu se v 17. kole uskutečnily jen dva z osmi zápasů. Hrálo se pouze v Pardubicích, kde vyhrála na skvěle upraveném trávníku Sparta, a v Olomouci, která doma remizovala se Slováckem. Kvůli podmáčenému hřišti byly odloženy i dva zápasy 18. kola Karviná - Pardubice a Teplice - Olomouc.

Jak déšť ovlivňuje sportovní dění v Česku?

Hokej

V akutním ohrožení jsou i hokejové zápasy včetně druhé nejvyšší Maxa ligy, která má odstartovat v sobotu! Podle informací iSport.cz vedení svazu zvažuje odložení celého prvního kola včetně mládežnických duelů. Nejistota panuje na všech stadionech. „Nevíme, jestli budeme hrát. Komunikujeme o tom online napříč se všemi kluby,“ reagoval na dotaz iSport.cz Petr Neumann, jednatel prvoligového Vsetína. Jasno bude během pátku. Více čtěte ZDE>>>

Atletika

Odložena jsou víkendová mistrovství mládežnických družstev. Zemská mistrovství juniorských a dorosteneckých družstev mají předběžný náhradní termín 28. nebo 29. září, šampionáty ČR juniorů a dorostenců by se pak měly uskutečnit 5. října.

Neuskuteční se ani sobotní závod ČEZ RunTour Brno, na který se přihlásilo více než 1500 běžců. „Bezpečnost nás všech je pro nás největší prioritou a za takovéto situace by v Brně rozhodně nebyla radost běžet,“ uvedli na facebooku pořadatelé, kteří taktéž jednají o náhradním termínu.

Baseball

Baseballová extraliga o nadcházejícím víkendu kvůli nepříznivé předpovědi počasí neskončí. Ve finálové sérii, v níž Draci Brno vedou nad městskými rivaly Hrochy 3:0 a jediná výhra je dělí od obhajoby titulu, se sobotní čtvrtý zápas hrát nebude, stejně jako případné nedělní pokračování. Baseballová asociace (ČBA) zrušila kompletní víkendový program všech soutěží. Náhradní termíny zatím nestanovila.

Dostihy

Kvůli počasí se v sobotu a neděli neuskuteční ani dostihy v Pardubicích včetně závěrečné čtvrté kvalifikace na Velkou pardubickou. Kvalifikační mítink plánovaný na 14. září se tak přesouvá na neděli 22. září. Časový harmonogram by měl být zachován, stejně tak jako dostihový program. O den později v netradičním pondělním termínu se uskuteční Letní cena města Pardubic s rovinovými dostihy a přes proutěné překážky

