Bitka v kotli i aplaus pro Klimenta. Sigmě k výhře pomohl i debut stopera

To byl fofr! Nejdříve v 31. sekundě otevření skóre (kým jiným, než) Janem Klimentem a za pět minut vyloučení Adama Dohnálka. Do akce musel stoper Jan Král, který si na olomoucké prostředí teprve zvyká, neboť smlouvu na Hané podepsal teprve před dvěma týdny. Záskok zvládl. „Aspoň jsem neměl čas přemýšlet,“ culil se pětadvacetiletý levák po úspěšném debutu, ač bez čistého konta. Základní sestava se mu otevřela dřív, než čekal. Příště se představí proti Spartě na Letné.

Jakub Pokorný, Adam Dohnálek. Na tuhle stoperskou dvojici před sezonou vsadil kouč Tomáš Janotka. Zkušeného Víta Beneše se rozhodl poslat pryč, Michala Leibla si on sám nevybral, navíc je zraněný. A Lukáš Vraštil s Jakubem Elbelem nemají jeho důvěru. Proto celé léto trenér do Olomouce lákal Jana Krále. Osvědčeného leváka, který s belgickým Eupenem spadl do druhé ligy, přivítal až na úplném konci přestupového období.

A včera ho hned v úvodu poslal na plac, když dvacetiletý Dohnálek červeně fauloval Murise Mešanoviče. „Obavy jsme neměli, jinak bychom ho tam nedali. Chtěli jsme mu dát čas, ale osud to chtěl jinak. Bohužel Adam bude stát, takže se teď otevírají dveře Honzovi,“ popisoval Janotka.

Brzké vyloučení mu narušilo plány, ale hned v první minutě je naopak příjemně změnil Klimentův osmý zásah v ročníku. Na šestnáctce práskl slabší levačkou do balonu a nedal Dukle šanci. Když po hodině přidal devátou trefu (z jedenácti střel na bránu!) po rohovém kopu, Andrův stadion aplaudoval vestoje.

„Je to tím, že má fazonu, lauf. Vždycky to tak bývá. Klobouk dolů před ním. Měl jsem ho v Jihlavě, je to pracovitý kluk. Akorát je to u něj hodně nahoru-dolů. Ve Stuttgartu taky začal famózně a dal nějaký gól. Teď je starší, má víc zkušeností. Olomoucké prostředí mu sedlo, je vidět, že se cítí dobře. Teď už ho budete z hrušky těžko sundávat. Přeju mu, ať je zdravý, protože dřív měl trable. A přeji to i Julišovi,“ sympaticky komentoval trenér pražského celku Petr Rada.

Zírat zatím na jednatřicetiletého forvarda, který v říjnu už pravděpodobně obdrží reprezentační pozvánku, nepřestává ani novic Král. „Překvapil mě, jak je na tom pohybově. Krásně bylo vidět, jak chce i dozadu. Ty sprinty a odebrané balony? Jen víc takových útočníků. Určitě by se neztratil ani v Belgii. V Eupenu jsme měli s útočníky velký problém,“ porovnal obránce, jenž prošel Mladou Boleslaví, Hradcem Králové či Jabloncem.

Prostředí na Hané mu zatím připomíná klub z východních Čech, konkrétně realizační tým. „Líbí se mi tady ta náročnost trenéra Janotky. To jsem viděl v Hradci u pana Koubka. Taky byl na hráče pes, to je klíč,“ pochvaloval si Král.

Sigma tak získala desátý bod ze čtvrtého domácího utkání a drží se v elitní šestce. Příště na Spartě však bude chybět nejlepší kanonýr soutěže. Kliment totiž dostal v závěru čtvrtou žlutou kartu. Asi nikdo by se nedivil, kdyby byla předem plánovaná, protože mnohem důležitější bude pro Olomouc až následný duel s Bohemians. „To já nevím... Hraje agresivně, důrazně. Chtěl několikrát chytnout brejk,“ mrkal šibalsky Janotka.

Zkušenější kolega Rada má větší trable, jeho kádr takovou sílu nemá. V neděli Dukla chvílemi připomínala spíš druholigovou jakost než kousavého nováčka. Když se Mešanovič přímo na hřišti po jedné zkažené přihrávce poštěkal se spoluhráčem Tomášem Vondráškem, nevypadalo to ani na ideální klima. Bosňan šel v pauze dolů, Jakub Řezníček vypadal mnohem lépe. Na Liberec zřejmě vyběhne na hrotu on. „Příště může nastoupit od začátku. Uvidíme, co se mi zrodí v hlavě,“ hlásil Rada.

Kromě fotbalu i bitka

Když jsme u klima a atmosféry, do ideálu má daleko také stav v Olomouci. Je to už klasika... Kotel na tribuně vytáhne transparent proti vedení klubu, kde jsou členové jako Ladislav Minář, Adam Košař, Jakub Beneš, Petr Konečný či Martin Major explicitně jmenováni a vyzýváni k odstoupení - a je zle. Na popud managementu okamžitě začne zasahovat security, která má za úkol plachtu strhnout.

V neděli se situace bohužel vyhrotila tak, že došlo k bitce příznivců s pořadateli, na trávník dopadly i světlice. Místo aby se slavil Klimentův druhý gól na 2:0, v domácím sektoru se to mlelo. „Vůbec jsem to nezaregistroval. Když tým dá gól, trenér to slaví s realizákem, přemýšlí nad dalším plánem, dává hráčům další podněty a soustředí se na hru,“ popisoval kouč Tomáš Janotka.