Kania se opřel do O2 TV Sport: Prosím objektivně. Šéf Liberce řešil diváky

Tohle téma si vzal za své. Ondřej Kania, majitel fotbalového Slovanu, se pravidelně pouští do obhajoby domácí návštěvnosti. Po nedělní remíze s Bohemians 2:2, kterou sledovaly tři tisícovky diváků, se opřel do O2 TV Sport. „Pokud komentátoři komentují návštěvnost našich zápasů, tak prosím objektivně,“ napsal šéf na sociální síti X. Současně sdílel podrobná čísla po úvodních pěti utkáních na libereckém stadionu.

Kaniovi se nelíbil výrok komentátora Radka Šilhana. „Jestli se v předzápasovém studiu řešilo téma, že Liberec se chce marketingovým způsobem výrazně zapsat do povědomí liberecké sportovní veřejnosti, tak mám pocit, že dnešní návštěva do toho nezapadá.“

Na nedělní zápas s Bohemians, který startoval o půl sedmé večer, přišlo přesně 3 053 diváků. Což je z celkových pěti domácích zápasů Liberce druhá nejnižší návštěva v tomto ročníku. Míň lidí sledovalo v polovině srpna výhru 3:0 s Pardubicemi (2 941).

„Opakovaně při komentování našich domácích zápasů zaznívá, že ambice návštěvnosti byly mnohem vyšší. Nebyly. Jsme přesně na plánu, který byl i veřejně deklarován před sezonou a objektivně byl velice ambiciózní. Navzdory špatným výsledkům jsme stále dramaticky nad minulými roky,“ poznamenal Kania.

Když letos v dubnu koupil Liberec, chtěl z něj vytvořit atraktivní fotbalovou značku. Proto napumpoval peníze nejen do hráčského kádru a sportovního vedení, ale také do marketingu. Klub se oblékl do moderního hávu, město a kraj zaplnily billboardy s tváří generálního ředitele Jana Neznamara.

Přesto se na Slovan ze strany veřejnosti valí kritika, že návštěvnost je vysoce za očekáváním. A co víc, najednou se Kaniovi připomíná rýpnutí do hokejové extraligy, které pronesl v podcastu Brocast v polovině srpna. „Na tu ligu se nikdo nedívá, protože nemá takové osobnosti jako fotbal,“ zněl výrok, který rozpoutal bouřlivou diskuzi.

Fakt je, že všechna nedělní extraligová utkání zapsala vyšší oficiální návštěvnost než Liberec proti Bohemians. Nejblíže byl zápas Mladé Boleslavi s Plzní s počtem 3 099 diváků.

Ve statistice Chance Ligy, která odhaluje procentuální využití kapacity stadionu, se pohybuje Slovan se 44 procenty na předposledním místě, níž se nacházejí pouze Teplice (byť Kania několikrát upozornil, že některé kluby počty diváků uměle navyšují). V průměrné návštěvnosti patří jeho klubu desátá pozice (4 364).

„V prvních pěti domácích zápasech v minulé sezoně reálně přišlo na stadion 12 624 diváků (hlášeno 18 108). V této sezoně jsme na čísle 21 819 (reálných),“ zveřejnil Kania.

Podle těchto čísel jde o nárůst o téměř třiasedmdesát procent. Podle majitele je podobná situace ohledně prodeje sezonních permanentek.

„Tržby ze vstupného a permanentek jsou meziročně vyšší o téměř sto procent. Aby se na konci sezony meziroční nárůst návštěvnosti dostal ještě výše, je potřeba mít sportovní výsledky,“ doplnil majitel klubu Kania.

Soubor trenéra Radoslava Kováče zatím dřepí pod hranicí úspěchu, z osmi odehraných zápasů získal devět bodů, což stačí na jedenáctou pozici.

Průměrné využití kapacity stadionu

1. Slavia - 93 %

2. Sparta - 91 %

3. Bohemians - 84 %

4. Plzeň - 75 %

5. Jablonec - 72 %

6. Hr. Králové - 72 %

7. Slovácko - 70 %

8. Ml. Boleslav - 67 %

9. Č. Budějovice - 65 %

10. Pardubice - 62 %

11. Karviná - 57 %

12. Baník - 52 %

13. Dukla - 46 %

14. Olomouc - 45 %

15. Liberec - 44 %

16. Teplice - 36 %

Domácí návštěvnost v Liberci

Olomouc (1:1) - 3 640

Slavia (0:1) - 9 011

Pardubice (3:0) - 2 941

Plzeň (1:1) - 3 174

Bohemians (2:2) - 3 053

Zdroj: chanceliga.cz