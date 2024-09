Janotka po Spartě: Dokázali jsme malý zázrak. Chválil náhradu za střelce

Prozraďte, jde o vaši největší výhru v pozici trenéra?

„Asi ano. Ale takhle to nevnímám, beru to jako týmový výkon. Nejsem individualista, šlo o skvělou týmovou práci. Realizační tým skvěle pracuje, i když to nemá se mnou jednoduché. Kluci skvěle dokážou mužstvo připravit. Zásluhu na tom má jeden hráč vedle druhého, stejně tak to platí u trenérského týmu.“

Užíváte si takové momenty?

„Nemá cenu skrývat nadšení, protože jsme obrovsky spokojení s výsledkem i výkonem. Přestože Sparta měla v první půli územní převahu a byla silnější v držení na míči, tak se nám podařilo ji držet na distanc od závarů, paradoxně jsme inkasovali z brejku.“

Byl jste s něčím nespokojený?

„Chybělo mi, že jsme nebyli nebezpeční vepředu, což se ve druhém poločase změnilo. Využili jsme všechny situace, které jsme si vytvořili. V závěru přišla malá zápletka, kdy Sparta zatlačila, ale kluci nápor zvládli a odskákali řadu standardních situací. Na kluky jsem pyšný, jak zápas odehráli a jak splnili taktický plán, který jsme měli.“

Vypadalo to, že ve středu hřiště jste Spartu přehráli. Tak jaký byl herní plán?

„Máte pravdu. Všichni vnímáme, že Sparta se snaží extrémně přečíslovat střed hřiště a je silná v průnikových přihrávkách směrem na desítky. Chtěli jsme je vyblokovat a otevírat strany hřiště. To bylo naše herní schéma, což se nám podařilo přenést na hřiště. V momentě, kdy jsme se dostali z bloku, chtěli jsme zapresovat a vystupňovat tlak na soupeře s míčem, čímž jsme znejistili rozehrávku soupeře. Což bylo ve druhém poločase klíčem k úspěchu.“

Věřili jste po vyrovnání, že máte šanci uspět?

„Snažíme se v hráčích pořád podporovat vítěznou mentalitu, ať se nikdy nevzdáváme. Chceme, aby naše hra měla energii a zápal. Až pak se ukáže na hřišti, jak to zvládneme. Vnímáme kvalitu Sparty a víme, že ji asi porazíme jednou z deseti pokusů. Nemá cenu si něco nalhávat. Kvalita soupeře je oproti nám ustřelená. Kluci do toho dali všechno a měli jsme potřebnou dávku štěstí, abychom zvítězili. Už po poločase jsme věděli, že nestřídali šanci za šancí, takže jsme chtěli přečkat tlak v úvodu druhé půle a pak jsme dokázali takový malý zázrak.“

Vnímali jste, že Sparta nebyla v posledních ligových zápasech v extra formě?

„Takhle to nevnímám. Sparta proti nám postavila nejlepší možnou sestavu, za což jsme rádi. Brali jsme to jako obrovskou výzvu, chtěli jsme, ať se kluci na jednotlivých pozicích srovnají s nejlepšími hráči. Obstáli skvěle. Ale když tady Sparta přejela Salcburk neskutečným výkonem, tak jsem si říkal: Co tady budeme dělat? Soupeř je jinde než my, má skvěle naučené součinnosti a individuální kvalitu. Ale přepnout z Ligy mistrů na zápas proti Olomouci nebo Českým Budějovicím není jednoduché. Chci ale spíš vyzdvihnout nás, jak si s tím kluci poradili.“

Muritala odehrál povedený zápas, má gól a asistenci. Jste s ním spokojení?

„Splnil to, co jsme čekali. Vnímali jsme, že Sparta si vytvoří tlak a uzemní převahu. Chtěli jsme tam hráče, který bude masírovat stopery. Neměl v první půlce ideální podporu, což se pak změnilo.“

Chyběl vůbec nejlepší střelec Jan Kliment?

„Hráč takového kalibru bude vždycky chybět. Ale tohle přináší fotbal, mohou přijít karty a zranění. Není na škodu, že dostal prostor se ukázat další hráč. Honza si odpočine, což bude taky ku prospěchu. Je super, že se Murimu povedlo Klímiče nahradit.“

Máte za sebou povedený vstup do sezony, upravíte ambice?

„Pro nás se vůbec nic nemění. Klukům tohle zvýší sebevědomí, takové vítězství vás nabudí do dalších zápasů. Ale nás čeká v týdnu pohár v Bzenci, takže potřebujeme kluky sestřelit na zem. V takových zápasech je důležitá pokora. Tím, že máme nahrané body, získáme akorát klid na práci.“

Nehrozí pohodlnost?

„Postarám se o to, to je moje práce. Tohle u mě na tréninku ani v kabině nemá místo. Kluci ví, co se po nich vyžaduje. Jsme na tohle psi. Platí, že můžeme prohrát kdekoliv, ale musíme na hřišti nechat všechno. Musím je pochválit, v tréninkovém procesu pracují skvěle, vnímají konkurenci a každým tréninkem se posouvají, protože vědí, že nemají jisté místo. Na nás trenérech je pak, abychom vybrali nejlepší sestavu.“

Jde o vaše první trenérské angažmá v lize, jste ještě mladý, máte dvaačtyřicet let. Jaké období prožíváte?

„Děkuju, tahle lichotka se mi líbí. (usmívá se) Beru věci tak, jak jsou. Jsem realista. Neřeším, co bude, nebo není. Snažím se s kolegy odvádět co nejlepší práci v rámci našich možností. Jsme nesmírně šťastní, že nám to přináší ovoce. Ne vždy to takhle funguje. Může na nás samozřejmě přijít krize, nelítáme v oblacích. Musíme jet ve stejném módu a zlepšovat se. Liga je tak vyrovnaná, že každé vítězství je pro nás cenné. Pro mě je velká odměna, že týden práce mi kluci vrátí na hřišti.“