Vecheta plný emocí: Jasná červená, mám poškrábanou nohu. Měl jsem strach

Viděl jste v Hofmannově faulu úmysl?

„Za mě to byla jasná červená karta. Šli jsme tam oba stejně, ale když Hofi trefil balon, tak zvedl nohu a nešťastně mě trefil. Zpočátku jsem měl trošku strach. Bylo to zrovna na stojnou nohu. Ale vím, že to bylo neúmyslně. Takový je fotbal, jedeme dál.“

Nemrzelo vás, že se vám bývalý spoluhráč hned neomluvil?

„V zápase jsou emoce…Asi to úplně neřeším.“ (pousmál se)

Musel to být pro vás zápas plný emocí, je to tak?

„Určitě to bylo plné emocí. Těšil jsem se sem, po nějaké době jsem se vrátil na Slovácko. Působil jsem tady odmalička. Bohužel se nám nepovedlo uhrát tři body, což byl náš cíl. Výsledkově to nevyšlo. Ale myslím, že jsme předvedli hodně dobrý výkon. Musíme zlepšit finální a předfinální fázi. Logicky lepší než v poháru v Kroměříži, kde se nám od začátku nedařilo.“

Jak ovlivnila utkání červená karta pro vašeho Jaroslava Svozila v závěru poločasu?

„Kdyby nepadla, jsme skoro celý zápas v tlaku. Pak to bylo početně vyrovnané. Kdybychom měli o jednoho hráče navíc, měl by být náš tlak větší.“

Co jste říkal na to, že v sestavě domácích chybí Marek Havlík? To se za éry trenéra Martina Svědíka nikdy nestalo.

„Překvapilo mě, že taková stálice nehraje. Byl to jediný hráč, u kterého jsem to nečekal. Zajímavé rozhodnutí. Tím líp pro nás, ale nakonec dal Havlas gól.“