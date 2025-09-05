ONLINE: Černá Hora - Česko 0:1. Úvod snů, Červ vymetl šibenici. Šulc selhal v tutovce
Čeští fotbalisté dnes zápasem v Černé Hoře vstupují do druhé poloviny kvalifikace mistrovství světa. Svěřenci trenéra Ivana Haška na jaře vyhráli úvodní tři utkání ve skupině L, naposledy v červnu však utrpěli debakl 1:5 v Chorvatsku a další zaváhání už si v boji o přímý postup nemohou dovolit. Černohorce porazili ve všech dosavadních šesti duelech. Dnes se o to pokusí sestava s pěti slávisty. Jindřich Staněk dostal přednost před Matějem Kovářem. Po přestupu do Lyonu nechybí ani Pavel Šulc. Václav Černý, který zamířil do Besiktase začíná na lavičce náhradníků. Utkání začíná ve 20.45, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|9:6
|9
|2
Chorvatsko
|2
|2
|0
|0
|12:1
|6
|3
Černá Hora
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|4
Faerské ostrovy
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0