Martinec otevřeně o novém Jablonci: Jsme víc profi a hladoví. Co Slavia?

Jsou jen bod za Baníkem, po Slavii se pyšní nejlepší obranou v lize, v ostře sledovaném derby smetli Liberec na jeho hřišti 5:0. „Po příchodu kouče Kozla se to zvedlo do větší profesionality. V přípravě, v posilovně, ve všem,“ popisuje v rozhovoru pro Ligu naruby proměnu Jablonce pod novým trenérem jeden z lídrů Jakub Martinec. V neděli však tým kouče Kozla čeká doma těžká zkouška – ve velké formě hrající Slavia. „Nejlepší obrana v lize a druhá nejlepší obrana: tak to skončí 0:0, ne?“ vtipkuje Martinec.