Sparta proti Liberci: marodi, Wiesner do repre i kolísavé výkony Slovanu

Sparta dvakrát prohrála, Slavia jí v tabulce utekla. Proto mohl být po libereckém vyrovnání kouč Lars Friis nervózní. Tvrdil, že na to neměl čas. „Vždycky se snažím investovat energii do hledání řešení, což bylo vymyslet, jak otevřít obranu Liberce, který hrál velmi dobře strukturovaně, měl výbornou defenzivu. Takže jsem se spíš snažil hráčům pomoci s detaily, které jsme potřebovali změnit,“ povídal.

Výkon s Libercem by mu k tomu mohl pomoci. Na začátku dal gól, měl ještě jednu velmi nebezpečnou hlavičku. „Pracuju na tom na hřišti i v posilovně, když mě Bůh neobdařil výškou,“ připomněl na tiskové konferenci svých 176 centimetrů. Při brance to nebylo znát, perfektně vylétl k centru Matěje Ryneše.

V prvním poločase byl velmi dobrý, dominantní. „Wiesner do repre!“ To se ozývalo z vyprodaných tribun. „Je to moc příjemné,“ usmíval se pravý wingbek Sparty. „Byl jsem mezi náhradníky, ale nikdo mi nevolal. Třeba se příště někdo ozve,“ vykládal.

„Je to takové puzzle, které skládáme, abychom měli sílu i vytížení pro hráče,“ popisoval Lars Friis. „Potřebovali jsme sílu, energii. Birma odehrál dva celé zápasy za Srbsko, Qazim hrál velmi důležitou roli v albánském týmu. Lukáš Haraslín také nastoupil za národní celek, do toho se potýkal s lehkou nemocí.“

Letenští marodi

Indrit Tuci musel proti Liberci střídat o poločase, zradil ho sval. Elias Cobbaut, posila z Belgie, opět nebyl v nominaci, dál se dává dohromady. Jak na tom jsou?

U Tuciho se bude čekat na vyšetření, problém tam bude. On sám ihned po objevení potíží hlásil, že musí střídat. Obránce Cobbaut zahání tréninkové manko. „Daří se mu velmi dobře, snažíme se mu postupně zvyšovat zátěž. Nabírá trénink, dostává se do rytmu, pracuje s úsměvem na tváři. Je to opravdový válečník, už se těším, až ho budeme moci použít. Nejsem schopný říct, kdy přesně se zapojí, ale bude to v blízké budoucnosti,“ řekl kouč Lars Friis.