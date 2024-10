Hradecké prokletí: penalty. Paskvil, kál se kapitán. Kdybych dal, otočíme

Na Baníku se držel za hlavu Ondřej Mihálik, doma s Duklou Adam Vlkanova, proti Sigmě Petr Kodeš. „Všechny tři byly špatně kopnuté,“ popsal bídu trenér David Horejš.

Vskutku, Kodeš poslal míč do ideální výšky pro gólmana Tadeáše Stoppena, navíc nepříliš prudce ani ne přímo k tyči.

„Věřil jsem si. Trénoval jsem ji dlouho. Když kluci předtím nedali, řekl jsem, že na další půjdu já. Bohužel jsem selhal. Nezvládl jsem ten moment v hlavě. Nejdřív jsem byl rozhodnutý, ale pak se mi střetly myšlenky a byl z toho takový paskvil,“ láteřil Kodeš. „Připravil jsem kluky o tři body. Kdybych dal, zápas otočíme,“ soptil.

Potíží Hradce bylo, že matadoři Ladislav Krejčí s Václavem Pilařem nebyli na place - první seděl mezi náhradníky, druhý má stop pro červenou kartu. Adam Vlkanova kopal v kariéře dvě ligové penalty, ani jednu nedal, a tak Kodeš šel vůbec na svou první… „Petr je na tréninku proměňuje. Je kapitán, vzal to na sebe, to je nutné ocenit. Ale na rovinu říkám, že očekávám, že to bude zahrané jinak,“ neskrýval Horejš rozladění. Kapitán mírně napravil omyl v nastavení, kdy pomohl Adamu Grigerovi klasickým důrazem k vyrovnání.

Zajímavostí je, že pokutové kopy jsou v duelech „votroků“ tak nějak všeobecný problém. V sezoně se v nich zahrával vedle hradeckých ještě jeden - a také protivník neuspěl. Gólman Adam Zadražil zastavil v Plzni pokus Pavla Šulce. Hradci to však k bodu nepomohlo.