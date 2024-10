Kozel: Ofsajd po autovém vhazování? Na takové úrovni se to často nevidí

Rozumíte tomu?

„Ta situace mě vytočila nejvíc. Šli jsme do rychlého protiútoku a oni zvednou praporek. Takový ofsajd se na této úrovni často nevidí... Jinak rozhodčí nechci hodnotit, nepřísluší mi to. Červená karta byla, ale ve druhém pocit už jsem měl pocit, že sudí rozhodoval trochu jinak.“

Vyloučení Radima Breiteho v nastavení první půle obecně fotbalu moc nepomohlo, že?

„Červená karta nám to ztížila v tom, že Sigma začala být agresivnější, naštvanější. Lidi to rozhodčímu taky ztížili... My jsme měli mít větší kvalitu, abychom soupeře dostali pod tlak.“

Nestalo se. Možná i proto, že už v úvodu musel střídat David Puškáč.

„Má problém s tříslem. Něco nacvičujete, máte něco připraveného, ale v sedmé minutě se to ruší. Po Schánělcovi jsme chtěli podobné věci, které měly fungovat. Makal, ale do koncovky se nedostal.“

Zato Bienvenue Kanakimana ano, ale dvě tutovky zazdil. Proto jste ho v půli střídal?

„Hrozili jsme přes něj rychlými přechody, ale uvažovali jsme spíš tak, že po červené kartě budeme hrát do bloku, do plné obrany. Zatímco Beny je spíš do náběhu do volných prostorů. Navíc je to sprinter, který většinou stejně kolem šedesáté minuty dodýchává. Střídali jsme z taktických důvodů. Dali jsme tam Fortelného, který v Olomouci hrál a mohl mít motivaci. Odbojoval to, ale nebyl nebezpečný.“

Bod berete?

„Musíme, před zápasem bychom ho taky brali. Nepodali jsme tak kvalitní výkon jako v Liberci nebo se Slavií. Měli jsme dobrý vstup, ale postupem času byli domácí aktivnější. Dělali nám problémy, měli závary, něco vytáhl Hanuš. Červená to ovlivnila, šli jsme do přesilovky. Ale i v deseti hrála Sigma velmi dobře. Neustoupila od své hry, byla aktivní, nenechala nás rozehrávat. Proti deseti jsme hráli už s Hradcem, který zalezl do hlubokého bloku. Toho jsme dokázali využít, ale Sigma nám to narušovala. Nedostali jsme se do souvislejšího tlaku, naopak Sigma byla pořád nebezpečná. Museli jsme myslet na zadní vrátka. Měli jsme šanci Polidarem, ale naložil s ní špatně.“

Nicméně defenziva funguje.

„Funguje dobře. Takové zápasy občas prohrajete 0:1, takže já jsem rád, že neinkasujeme. Hanuš chytá výborně, nedostává laciné góly, ještě nám pomáhá. Trojka stoperů pracuje dobře, střední záložníci taky. Vakho odevzdává výborné výkony proti velmi nebezpečným soupeřům. Kluci na krajích jsou variabilní. Je to základ toho, aby mužstvo bylo úspěšné. Vepředu máme rezervy, musíme to mít postavené na jednom nebo dvou gólech. I přes poločasovou přesilovku bod beru.“