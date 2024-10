Ryneš po prohře: Dostali jsme velkou facku. Nemáme šťávu, jsme rozladění

Volil silná slova. Pád na zem, velká facka… Matěj Ryneš těžko kousal další ligovou ztrátu Sparty, která v neděli prohrála na hřišti Plzně 0:1. Obhájce titulu padl na třetí místo, aktuálně ztrácí na vedoucí Slavii devět bodů. Navíc za poslední měsíc bodoval naplno pouze jednou z šesti utkání. „Nelepí nám to. Od začátku sezony jsme rozladění, příprava byla zvláštní. Je na nás, jak se k tomu postavíme,“ líčil 23letý záložník.

Dá se devítibodová ztráta dohnat?

„Zápasů je ještě hodně. Dostali jsme velkou facku, jsme na zemi. Musíme z ní vstát a bojovat, vrátit se k věcem, které nás zdobily. Pak to půjde.“

Potřebujete se probrat? Jste dole?

„Je to takové bez energie, nemáme šťávu jako dřív. Musíme začít od začátku, zvednout se. Takhle hrát nechceme. Chceme být nahoře. Musíme se zvednout a udělat vše pro to, aby to bylo lepší.“

Nemáte šťávu?

„Nelepí nám to. Od začátku sezony jsme rozladění, příprava byla zvláštní. Je na nás, jak se k tomu postavíme a jak to bude dál.“

Qazim Laci byl hodně emotivní v kolečku po zápase. Co vám řekl?

„Tohle si necháme pro sebe v kabině.“

Může za pokles formy kombinace české soutěže s Ligou mistrů?

„Je to náročnější, ale zvykli jsme si. Tohle problém není.“

Jste pro soupeře možná snadno čitelní?

„Jsme, protože hrajeme pořád stejně. Ale tak jsme hráli i minulou sezonu a vycházelo nám to. Potřebujeme se vrátit k základním věcem.“

Můžete to popsat konkrétně?

„Musíme hrát po zemi, hodně nakopáváme, což není náš styl. Útočníci nejsou tak vysocí, abychom uhrávali takové balony. Pak je potřeba mít odražené míče, represink… Je to tam vidět, ale není to ono.“

Pořádně jste nezahrozili, zaskočila vás Plzeň?

„Ne. Myslím, že první půle nebyla z naší strany vůbec dobrá. Neměli jsme odražené míče, nakopávali jsme balony, nebyli v pohybu. Něco jsme si o půli řekli, nastala tam změna, hráli jsme po zemi, trochu se zlepšili. Ale měli jsme se tlačit víc do zakončení.“

Znervózněli jste v závěru?

„Vždycky když dostaneme gól, tak je to špatně. Nervozita tam je, ale přesto pokaždé věříme, že to můžeme otočit.“

V první půli jste střílel nad branku. Mohl jste balon trefit lépe?

„Určitě to šlo. Balon mi vletěl do světla, na chvíli jsem ho ztratil. Trefil jsem to špatně, štve mě to.“