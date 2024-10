Mladou Sigmu trápí červené zkraty nejzkušenějších. Zorvan: Výsměch!

Na Andrově stadionu se rozmohl nešvar: červené karty. Čert vem smolná vyloučení mladíků Adama Dohnálka či Jáchyma Šípa, která vyplynula ze hry. Problémem je, že nově se tvořící mužstvo potápějí nejzkušenější hráči.

Proti Bohemians předvedl zkrat reprezentační útočník Jan Kliment, proti Jablonci kapitán Radim Breite. Možná mohl v závěru první půle uprostřed hřiště šlápnout po souboji s Dominikem Hollým jinam, ale trefil jeho kotník. A tak šel ven.

„Výsměch fotbalu. Radim není zákeřný hráč, to víme všichni. Je důrazný,“ utrousil spoluhráč Filip Zorvan.

„Mělo by tam být trochu citu, červená to být nemusela. A pokud se udělila, stejně se dala písknout penalta za držení Mikulenky, který byl ještě kopnutý do lýtka,“ nelíbilo se trenéru Sigmy Tomáši Janotkovi.

„Červené karty mě obecně netěší, nemám je rád oboustranně. Kazí zápasy. V minulém kole se Čihák projel Zorvanovi kolíkama po hlavě a nic se nedělo. Buďme objektivní,“ dodal naštvaně.

Stejné emoce se mu však povedlo dostat po pauze do svého mančaftu.

„Červená karta nám to ztížila v tom, že Sigma začala být agresivnější, naštvanější. Lidi to rozhodčímu taky ztížili...“ hodnotil kouč Jablonce Luboš Kozel a narážel na nepřesného sudího Ladislava Szikszaye a jeho asistenty.

Zatímco v prvním poločase si hosté vypracovali tři tutovky, z nichž ve dvou byl Bienvenue Kanakimana a v jedné Matěj Polidar, po změně stran byli navzdory nesporné kombinační kvalitě zataženi a s fyzicky nadupanou Olomoucí měli obrovské problémy.

Náročný Janotka nedovolil týmu ani v oslabení cuknout, naopak ho hnal dopředu a nenechal Severočechy vydechnout. Nebezpečí hrozilo i z útočných rohů, ty Hanáci s náběhem zezadu zahrávali podobně jako Arsenal.

„Olomouc zaslouží velkou pochvalu, dokázala celý zápas presovat a napadat, čímž nám stěžovala rozehru,“ vysekl soupeři kompliment brankář Jan Hanuš, jenž zapsal sedmou nulu v sezoně.

O šestnáct let mladší kolega Jan Koutný, jenž nahradil chybujícího Tadeáše Stoppena, slavil pro změnu vůbec premiérové čisté konto v prvoligové kariéře. Ve třetím startu. Téměř dvoumetrový obr působil sebevědomě, balony přitahoval.

„Zvládají to oba dva celkově velmi dobře, klobouk dolů před Koudym i Tádou. Brankařskou dvojici 2003 a 2004 nemá nikdo,“ popisoval Janotka.

Taky bohužel nikdo – až na tragicky fungující České Budějovice – nebojuje s vlastními fanoušky. Ultras Sigmy vyhlásili bojkot domácích utkání, při děkovačce hráčů pak spustili klasicky „Minář ven!“, což se trenérovi nelíbilo.

„Pokud se tak rozhodli, asi s tím nic neudělám, je to jejich svobodná vůle. Pokud ale chtějí řvát jakkoliv jinak než nám fandit, tak nám ani nebudou chybět. Já a všichni v klubu děláme maximum, abychom tady kulturu zvedli. Přestřelky nikoho nebaví a mě osobně už nudí. Transparenty taky,“ uzavřel kriticky.

Druhý den pak Janotka na svých sociálních sítích vyjádření, za které byli fanoušci naštvaní, upřesňoval: „Jsem emotivní, upřímnej a budu prezentovat často i bezprostředně svoje osobní názory a postoje na úkor diplomacie. Ale vždycky budu bojovat společně s realizačním týmem a hráči za náš klub.“

Ve středu se Olomouc ve třetím kole MOL Cupu představí na Žižkově, Jablonec hraje v Uherském Brodě až za týden.