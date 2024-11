Friis po Baníku: Stejný příběh, jiný den. Jsem v ohrožení? Je fér se ptát

Snad poprvé po zápase slyšel od sparťanských fanoušků pískot, bučení. Tribuny ještě před závěrečným hvizdem v utkání výrazně prořídly. Vždyť Sparta padla na domácím hřišti s Baníkem 1:3. „Je to pochopitelné, lidé na to mají právo. Prohráli jsme několik zápasů po sobě,“ líčil trenér Lars Friis, jenž půl hodiny čelil nepříjemným dotazům. Je v ohrožení? A co s týmem udělat?

Sparta vyhrála pouze dva z posledních osmi zápasů. Jste jako trenér v ohrožení?

„Když jste ve Spartě, jste tady od toho, abyste vyhrávali. Když se tak neděje, je jasné, že se hledají důvody, proč tomu tak je. Je fér se v tuhle chvíli ptát, jestli jsem v ohrožení. Ale nejsem ten, komu byste takovou otázku měli adresovat. Jediné, co můžu říct, je, že každý den vstanu a dělám to nejlepší pro náš klub. Odevzdávám sto procent, jsem tady od toho, abychom to otočili. Věřím, že se tak stane a já budu v čele.“

Myslíte v tuto chvíli na titul?

„V první řadě je to o nás, o našich výkonech a o tom, jak se vrátíme na vítěznou vlnu. Potřebujeme začít vyhrávat, pak se může stát cokoliv. Ale myslím, že v tuto chvíli je stupidní se bavit o něčem jiném, než že musíme zlepšit věci, které nám nefungují.“

V televizním rozhovoru jste řekl, že se teď ukáže, se kterými hráči můžete počítat. Myslel jste už na zimní přestupové období?

„Vždycky si z toho vezmete citaci, jakou chcete. To se mi líbí… Tohle nezačalo dneska, všichni vidíme, že jsme v problémech už několik posledních zápasů. Není to jen o dnešku. Teď nastal opravdový test, kdo je sparťan, a kdo ne. Musíme vybírat hráče, kteří jsou připravení položit na hřišti život, nakopnout nás, vzít to do vlastních rukou.“

Jak mužstvo aktuálně nakopnout?

„Když hrajete za klub jako Sparta, musíte být motivovaní. A za to všichni neseme plnou zodpovědnost. Musíme se pobavit, jak se zlepšit. Tohle nespraví třicet, čtyřicet kilometrů běhání v lese. Musíme zůstat pohromadě. Všichni v klubu jsme si před tím něco už zažili, je potřeba si z toho vzít zkušenosti. Ke zlepšení vede jediná cesta – je to o nás, musíme bojovat. Cítíme velkou důvěru. Necítím, že by naši fanoušci šli proti nám. Za to jsem vděčný.“

Proč jste prohráli proti Baníku?

„Stejný příběh, jiný den. Začali jsme dobře, do penalty to byl náš zápas. Pak jsme dostali další gól. V tuhle chvíli je jednoduché proti nám skórovat, a to různými způsoby. Měli jsme pak šance, mohli jsme se dostat do zápasu, měli jsme dobré střely, ale neproměnili jsme je.“

Lukáš Sadílek nastoupil na pozici číslo deset, líbil se vám tam?

„Hrál tam už v minulém klubu, i když v jiné roli. Nastoupil na desítce, protože máme dva zraněné (Haraslín a Birmančevič). Ale má nejlepší předpoklady, aby na této pozici mohl zaskočit.“

Proč střídal Asger Sörensen?

„Asger se necítil dobře, už v poločase nebyl v pohodě. Ptali jsme se, jestli je ready. Ale byl vyčerpaný, proto šel dolů.“

Zranění vám přibývají, co se stalo Krasniqimu? Na hřišti vydržel pouze devět minut.

„Měl dlouhý sprint a po něm cítil bolest ve svalu. Musím zkřížit prsty a doufat, že to není nic vážného. Ale nemohl pokračovat, proto hrál jen tak krátce.“

Vrátí se vám některý z marodů před středečním zápase v Lize mistrů proti Brestu?

„Doufám, že jednoho ze zraněných bychom mohli vidět na střídačce. Snad se tak stane, ale víme, že někteří jsou dlouhodobě mimo. Jméno vám neprozradím.“

Jak vidíte aktuální výkony Martina Vitíka? Tentokrát zbytečně zavinil penaltu.

„Víme, že jde o top hráče. Tohle k tomu patří, že podáte lepší, nebo horší výkon. Dnes to za mě bylo oukej. Nechci na něj být moc milý, ale ani moc tvrdý. Mám na to trochu jiný pohled. Ano, byl v některých špatných situacích, ale ne vždy je to o něm. Obecně jsem s ním spokojený, jak pracuje na tréninku. Je na něm vidět velká touha, hledá neustále procenta navíc, aby byl lepší.“