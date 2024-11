Veni, Vidi, Vinicius… Karviná válí. Faktor X je trenér, říká stoper Krčík

Když se netrefí nejlepší střelec Filip Vecheta, má kouč i jiné náboje. Primárně Kahuana Viniciuse, který si říká o větší a větší minutáž. Poločas proti Sigmě byl zatím jeho maximálním vytížením. „Chtěl bych ho pochválit nejen za to, jak proměnil šanci, ale i za práci pro mužstvo. V závěru pomáhal dozadu, presoval soupeře, uhrál těžké situace. Máme z něj radost. On je pokorný, určitě má na víc. Je to kluk, který ví, co chce. Buduje si pozici,“ shrnul Hyský.

V hierarchii útočníků už (skoro) jmenovec hvězdy Realu Madrid přeskočil Singhateha, Luckyho Ezeha i Martina Regáliho. Trefil se proti Slovácku, Českým Budějovicím a teď skolil perfektní hlavičkou po Botosově centru velmi dobrou Olomouc. Na konci dostal balon do sítě na zadní tyči ještě jednou, jenže po zásahu VAR mu byl zásah číslo dva odepřen.

Karviná prostě jede, z posledních devíti zápasů prohrála jediný, a to nešťastně na Slovácku. „Hrajeme jeden z nejlepších fotbalů v lize,“ tvrdil stoper Dávid Krčík, jenž zkraje druhé půle s přehledem proměnil penaltu za Hadašovu ruku ve vápně. Dal svou premiérovou trefu v české lize. Překvapilo, že šel na „desítku“ zrovna slovenský obránce. Řekl si o ni. Míč mu podal mazák Jiří Fleišman, který to měl na hřišti celé ošéfovat. On sám byl jednou z variant, další Amar Memič.

Pětadvacetiletý Krčík si holt věřil a při exekuci poslal brankáře Jana Koutného na druhou stranu. „Jsem velmi rád, že to dopadlo takto suverénně,“ pousmál se vysoký stoper, podle Hyského aktuálně špička na tomto postu v celé soutěži. „Kdybych si nevěřil, vůbec nejdu kopat. Věděl jsem, že penaltu dám,“ dodal sebevědomě s tím, že pokutové kopy zahrával v mládeži.

V pětadvaceti letech si na to úspěšně zavzpomínal a i díky němu Karviná poprvé v nejvyšší soutěži porazila Olomouc. Ve čtrnáctém vzájemném duelu. „Víme, že jsme doma silní a hrajeme dobrý fotbal. Říkali jsme si, že kdy jindy tu sérii ukončit,“ podotkl Krčík a přidal chválu na kouče. „I široká veřejnost si asi všimla, že faktor X je trenér Martin Hyský, který tady změnil fotbal od základů. Přispívá k tomu samozřejmě i realizační tým, ale pečeť je od něj. Změnil tréninkový proces i naši hru. Baví nás to, hrajeme odzadu fotbal. Je to hodně riskantní, ale lepší než nakopávat a hrát na náhodu. Funguje to, máme výsledky,“ ocenil nadřízeného.