Kosované v týmu? Citlivé. Birmovi to musí vadit, říká kamarád Vukadinovič

Někdejší válečný konflikt na Balkáně má dodnes důsledky. Vztahy národů, které do něj byly zapojeny, čas úplně nespravil. Může mít sparťanská hvězda Veljko Birmančevič problémy s kosovskými (primárně) a albánskými spoluhráči, které má v kabině hned čtyři? Zlínský tahoun Vukadin Vukadinovic přímo tyto informace nemá. Zároveň na dálku pozoruje, že jeho krajan na podzim není v pohodě. „Hlavou je jinde,“ vypozoroval bývalý záložník Sparty, jenž za celek z Letné odehrál v sezoně 2017/2018 jedenáct utkání.

Jaká je v současnosti nálada mezi Srby a na druhé straně Kosovany a Albánci?

„Já už jsem patnáct let v Česku, ale rodiče mám doma. Sleduju to pořád. Myslím, že Srba v Kosovu neuvidíte a i naopak je to takové nepříjemné. Birmu znám moc dobře, volali jsme si, psali. Nevím, co se přesně stalo, ale určitě má moji podporu.“

Může opravdu jít mimo jiné o to, že mu vadí přítomnost hráčů z Kosova na Letné?