Šín o reprezentaci: Splněný sen, neměl jsem slov… Chválil ho i kouč Baníku

Matěji, překvapilo vás, jak to šlo proti nováčkovi lehce?

„Čekali jsme to těžké, že Dukla zaleze a bude jenom bránit. Naštěstí jsme dali dva rychlé góly a hráli jsme celý zápas uvolněně. Z toho vznikl výsledek 6:0. Moc nám pomohla výhra na Spartě. Celý týden jsme byli nadšení. Lidé, kteří nás ve městě potkávali, nám gratulovali. Chtěli jsme to potvrdit, což se povedlo.“

Jedete na vlně?

„Přesně tak, jedeme na vlně.“

Překvapila vás nominace do reprezentačního áčka?

„Neměl jsem vůbec slov. Splnil se mi sen. Netušil jsem, že budu v nominaci. Dozvěděl jsem se to hodinu před nominační tiskovkou. Jsem z toho nadšený. Mrzí mě, že se toho nedožili babička s dědou. Byli by moc pyšní.“

Co čekáte od prvního srazu?

„Že navnímám atmosféru, jak to tam funguje. Je to pro mě obrovská zkušenost. Nebudu zklamaný, pokud si nezahraju. I tak si užiju, že můžu s týmem být.“

Na začátku podzimu jste nenastupoval pravidelně. Čím to, že jste se dostal do tak výborné formy?

„Asi rodinným zázemím. Mám čistou hlavu. Je to i tím, že hrajeme ofenzivně. I když jsem šel do hry z lavičky, chtěl jsem vždycky co nejvíc pomoct týmu.“