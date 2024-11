Kováč: Za chvíli bude pískat VAR. Vysvětlil, proč Tupta hraje mizerně

Trenére, berete bod s Hradcem?

„Byl to přesně ten zápas, který jsme mohli zlomit, šance jsme si vytvořili. Byli jsme k vítězství blíž než soupeř, který je známý tím, že výborně brání, má skvělou organizace. V první půli jsme do nich chodili velmi dobře, druhá už byla vyrovnanější. Když budeme hrát takhle, body získávat budeme.“

Michal Hlavatý v první půli skóroval. Berete odvolání branky po zásahu videa?

„Máme třetí nulu za sebou, ale nahoře jsme potřebovali jiné číslo než nulu. Prostě to neuznal. Všichni víme, že takových minifaulů je strašně moc, určitě si to pan rozhodčí obhájí, respektuju to. Ale jedna věc mě mrzí.“

Že si do rozhodnutí nechá zasáhnout?

„Je od toho metr, sám to nepískne… Za chvíli to bude pískat VAR. Takových škrtnutí jsou v zápase spousty. Je mi to hlavně líto za Míšu Hlavatého, který se potom krásně trefil, ale pan Rouček se prostě tak rozhodl.“

Třikrát jste neinkasovali. Uklidnilo se mužstvo?

„Máme z těch utkání pět bodů, asi jsme si představovali, že jich bude víc. Vidím pozitiva, to určitě, ale rozhodně musíme zlepšit finální fázi. Nerad mluvím o štěstí, ale proti Hradci jsme ho opravdu neměli třeba při Ševínského šanci. Musíme tomu jít naproti.“

Jak je složité pomoci Michalovi Hlavatému, na nějž se soupeř extra zaměřuje, i když zrovna Hradec nehrál klasickou osobní obranu?

„Měli jsme připravený i plán B, kdyby hráli osobku, což se často stává. Byly připravené varianty, které bychom řešili. My jsme Hradec trochu zaskočili v rozestavení, protože jsme hráli na dvě osmičky s Ivanem Varfolomejevem na šestce, na spodku toho diamantu. Michal je prostě dobrej hráč a chce být ještě lepší, charakter má výborný, tak si musí zvyknout, poradit si.“

Prakticky vidět není Lubomír Tupta, uvažovaný tahoun mančaftu. Co se s ním děje?

„Formu, kterou od něj očekáváme, a kterou očekává on sám od sebe, určitě zatím nenabral. Měl těžké léto, svatbu, moc neodpočíval. My jsme tady od toho, abychom mu pomohli.“