Kauza Schick: komunikační průšvih, proč se mlžilo? A Lingr před Chytilem?

Zraněný? Zdravý? Jaká byla domluva? Jak je to vlastně s Patrikem Schickem, který chybí v nominaci na blížící se zápasy Ligy národů proti Albánii a Gruzii? „Jsem v pohodě s tím, že se na úkor reprezentace rozhodne zůstat v klubu a soustředit se teď na Leverkusen,“ říká v bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Šťastný: „Jen se to mohlo a mělo lépe odkomunikovat. Tohle bylo přece strašně amatérské. Nejde říct, že je zraněný, když pak nastoupí v Německu,“ dodává.

Šťastného kolega Bartoloměj Černík ale nesouhlasí: „Zrovna v situaci, v jaké je, mi to nepřijde šťastné. Jeho řeč těla na hřišti v Gruzii mluvila jasně: Mám to na párku, nechci tady být. V tom kontextu to je průšvih. Navíc na repre srazy jezdí hráči, kterým to třeba vzhledem k jejich pozici v klubech taky ne úplně vyhovuje,“ upozorňuje Černík.

Jak se Sparta zachová v zimě?

Měl by chytat Vorel?

Co báječný ostravský trojzubec?

Nepřehání to Střihavka s potápěním Saňáka?

Co neuznaný gól Hlavatého?

Proč je Lingr v reprezentaci místo Chytila?

Zaslouží si Koubek v Plzni další rok?

