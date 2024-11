Saňák o kritice od Střihavky i konci v Pardubicích: Že Vacek nemá fyzičku?

Na Bohemians uhráli remízu, doma zdolali Jablonec. David Střihavka musel být spokojen, první dva výsledky píšou. Přesto po obou zápasech zaťal nůž do svých předchůdců. „Tým nemá kondici,“ láteřil a přihodil také slova o tom, že scházely kupříkladu individuální postové tréninky.

Jiří Saňák s jeho výroky nesouhlasí.

Jak to tedy bylo? Odevzdávali jste mančaft bez fyzičky?

„Ne, celý realizák i hráči dělali maximum. Udělám trochu zábavnou vložku a řeknu: Slyšel jsem, že je nový realizační tým za čtyři dny před zápasem s Bohemkou úplně sedřel, že nemohli chodit. Jak budu vypadat? Každý bude naštvaný, já to říkám jako srandu, jako příklad. Řeknu to takhle: Naše první zápasy stály celkově za prd, ale od utkání se silným Hradcem, který jsme porazili, jsme odehráli utkání se zdviženou hlavou. Zlepšili jsme se v organizaci, držení, organizaci hry. Pan Koubek o nás řekl v Plzni, že jsme byli štiplaví. Trenérským okem jsem určitě neměl pocit, o kterém mluví David.“

Co říkala data?

„Postupně se všechno zvedalo, zahraniční hráči s námi neabsolvovali přípravu, proto nebyla tvorba týmu snadná. Ale pak přišel Dominique Simon, na konci srpna Louis Lurvink, Tomáš Solil odehrál dobrý part s Hradcem. Data ukazovala, že je všechno v pořádku, na druhou stranu to bylo těžší s tou základní strukturou, osou, na kterou jsme chtěli sázet.“

Můžete popsat důvody?

„Tomáš Solil si prošel zraněním i dvěma nemocemi, Láďa Krobot byl tři týdny v přípravě zraněný, pak čtrnáct dnů nemocný na začátku října, Vojta Sychra byl dva měsíce zraněný. Je jasné, že nemohou být v topu. Nejsem člověk, který by se za tyhle věci schovával, vůbec ne, ale od Davida je to nekolegiální. Možná by bylo lepší se zeptat, získat nějaké informace, a to i s těmi individuálními tréninky. Zkuste si přijít za Kamilem Vackem nebo dalšími, že mají špatnou kondici. Vynese vás v zubech.“

Z klubu se ozval hlas, že jste byl moc hodný. Souhlasíte?

„Rozumím, o co jde. Máte dvacet tři hráčů a vždycky se najde některý, který potřebuje trošku pošťouchnout, má to takové… Když se trenér nedívá, tak si uleví. Možná, že trochu klamu, ale když je člověk slušný, tak to neznamená, že nemůže být nepříjemný, důsledný, ostrý, vyžadující. V procesu jsem neviděl, že bychom byli hodní, že bychom měli být větší psi. Ukážu vám to na příkladu.“

Povídejte.