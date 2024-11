Sparta musí přepnout, chystá se na Ligu mistrů. Atlético jako další šance

Mělo se slavit, juchat, odhodit splíny posledních týdnů, jenže bylo to jinak. Teplice dorazily na Spartu s náturou posledních soupeřů, tedy „drze“ přijely pro úspěch, což rozhodně konečná remíza 1:1 je. Zato mistr posledních dvou sezon se souží: herně, personálně i tak nějak společensky. Fanoušci Letnou nevyprodali, podpora rozhodně nebyla frenetická, navíc se objevil protest proti cenové politice. Lístky byly pro mnohé na zápas věnovaný 131. výročí založení klubu zkrátka moc drahé. A to se v úterý musí Filip Panák a spol. postavit v Lize mistrů dalšímu gigantovi Atlétiku Madrid.

Lukáš Haraslín, jeden z mála světlých jevů v sestavě, to vystihl jasně a vlastně i komplexně: „Bohužel, je na nás deka.“

Trefné! Proberme tři pohledy, v nichž se Sparta souží.

Zaprvé je tu už prakticky dva měsíce znatelný herní propad. „Nevidím součinnost, nic. Spoléhá se na individuální schopnost Haraslína,“ řekl příkře expert deníku Sport Petr Ruman.

Je to tak, osa mužstva je bez formy. Peter Vindahl, Filip Panák, Kaan Kairinen, Lukáš Sadílek, Matěj Ryneš, Victor Olatunji – ti všichni se proti Severočechům předvedli průměrně či podprůměrně. Dokonce i Asger Sörensen, muž se snad nejstabilnější výkonností v kádru, je na sestupné tendenci.

Navíc nepomohli ani další členové sestavy, kteří dostali při hráčské nouzi možnost. Martin Suchomel byl viditelně nervózní, proto opatrný, Jakub Pešek málo nebezpečný, Elias Cobbaut musel odstoupit.

„Je to složité téma, možná bych to označil jako nedostatek kuráže, odvahy. Nemáme špatné hráče, nejsme špatný tým, ale zvlášť v situacích, kdy jde něco proti nám, kdy se to nevyvíjí, jak bychom si představovali, je to otázka schopnosti postavit se tomu. Ať už v defenzivní činnosti, nebo když máme míč v držení. Konkrétně mluvím o tom, když jsme byli proti Teplicím ve vedení, měla by tam být kuráž přidat další branku,“ vysvětloval opravdu smutný (jak sám přiznal) trenér Lars Friis.

Druhý bod má – logicky – vliv na ten první. Tým je poprvé od příchodu kondičního specialisty Christiana Clarupa zdravotně vybrakován. „Souhlasím, že je to problém, ale ne omluva,“ upozornil Ruman.

Friisovi je možné dát k dobrému, že se nevymlouvá. „Samozřejmě to nějaký rozdíl udělá. Na druhou stranu to víte a je to prostě tak,“ pronesl. Na listině absencí jsou Angelo Preciado, Imanol García, Veljko Birmančevič, Jaroslav Zelený, kvůli problémům (jak řekl kouč, necítili se komfortně) museli v sobotu střídat Cobbaut se Sörensenem.

„Zasáhne vás to z důvodu, že se vám zužuje možnost výběru. Je to zkrátka tak, že si nemůžete pro daný zápas vybrat toho, koho byste chtěli,“ popsal trenér.

Do hry navíc nenasadil Qazima Laciho, jenž má v nohách letní EURO a v aktuální sezoně osmadvacet startů. I tenhle králíček Duracell potřebuje odpočinek, i když o něj sám nežádá. „Když se na něj podíváte a zeptáte se ho, on vždycky řekne: Jsem ready. Ale taky vidíte, že ho musíte chránit. Proto nebyl na soupisce, k dalším zápasům bude normálně připravený,“ oddychl si trenér. U Cobbauta se Sörensenem je start proti Atlétiku nejistý, další zmiňovaní rozhodně nachystáni nebudou.

Kupříkladu v obraně jsou tím alternativy sakra zúžené…

Blbá nálada – a to jsme u třetího faktoru – se zhmotňuje i na tribunách. Atmosféra byla vlažná, volných míst se našlo dost, k tomu přišel protest, že nejlevnější vstupenky na Teplice stály 600 korun. Hostující fanoušci vyjádřili nevoli recesisticky, domácí se pustili do marketingového ředitele Kamila Veselého.

„Mají na to právo. Mohou vyjadřovat zklamání, chápu to. Musím říct, že stát tam bylo složité, protože jim teď nemůžeme splatit, že za námi stojí od začátku,“ kál se Friis.

V úterý proti Atlétiku dostane on i jeho mančaft další šanci.