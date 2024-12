Expert: Líbí se mi, jak se Trpišovský ponaučil. Sparta byla strašně pasivní

Sparta schytala další tvrdý direkt. V sobotu předvedla matný výkon a přišla o výhru s Duklou v posledních sekundách utkání. Trenér Lars Friis se ocitl pod masivním tlakem. Navíc letenskému týmu nepomáhá, že Baník, Slavia a Plzeň v posledních utkáních bodují. „Ale nevidím v Česku žádného trenéra, který by do klubu přišel a v tento moment mužstvo překopával,“ řekl David Kobylík, expert deníku Sport, který rozebral zajímavé dění 17. kola Chance Ligy.

Může se Sparta ještě dostat z krize?

„Je to strašně těžké. Přišlo mi, že když dala proti Dukle gól, chtěla všem dokázat, že výsledek ubrání. Byla strašně pasivní, což ani nechápu, že jde. Vždyť mají pořád kvalitní kádr. Ale Dukla ji ve druhém poločase přehrála a zaslouženě vyrovnala. Což je děsivá rána.“

Je vidět, že sparťané si v ofenzivě nevěří?

„Mají v hlavě, že se nedaří. Psychika je strašně důležitá. Birmančevič, Haraslín nebo Kuchta, kteří Spartu v minulosti v ofenzivě táhli, jsou momentálně pryč. Navíc Krejčí střílel z obrany hodně gólů. Je těžké nahradit takové kluky, kteří mužstvo dotáhli k posledním dvěma titulům a hrají za národní týmy. Navíc se do kabiny podepsalo, že v ní chybí lídr. Opravdu není snadné být v jejich pozici.“

Už nastal moment, kdy by měl trenér Friis skončit?

„Petr Rada (trenér Dukly) správně řekl, že český trenér už by byl vyhozený. Ale Sparta je evropský klub, hráči a realizační tým mluví anglicky. Proto je složité narychlo najít vhodnou náhradu. Nevidím v Česku nikoho, kdo by do Sparty přišel, převzal tým a v tento moment ho překopával.“

Neměl by na to kvalitu?

„Máme trenéry, kteří jsou kvalitní a z tohohle pohledu by to zvládli. Ale ve Spartě je jiná kultura, jazyk. Je těžké s hráči řešit jejich životy, podrobné taktické pokyny, pokud neovládáte dokonale angličtinu.“

A půjde Sparta do jara s Friisem na lavičce?

„Třikrát vyhraje a třeba si vedení řekne, že mu věří. Friis udělal v létě obrovský úspěch, vrátil klub do Ligy mistrů. Teď nemá k dispozici klíčové hráče, mužstvo je v krizi. Otázka je, jestli má jen sportovní, nebo i lidský problém. Pokud kabina nefunguje a hráči nejsou hladoví, tak z toho úspěch nelze vydolovat.“

Přišla aspoň správná reakce v tom, že Sparta hrála na tři střední záložníky?