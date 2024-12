Hapal: Uchenna to bude mít ve Spartě těžké. Chce i Kohúta a druholigisty

Podruhé za sebou bez zraněného kapitána Ewertona, podruhé s podprůměrným výkonem, ale podruhé s výhrou. Baník díky efektivnímu začátku a vynikajícímu brankáři Jakubu Markovičovi uzavřel podzim vítězstvím 3:1 nad Slováckem a minimálně do neděle se posunul na třetí místo před Spartu. Nasbíral úctyhodných 36 bodů, čili o 9 více než loni. „Jsme spokojení,“ hodnotil trenér Ostravy Pavel Hapal, který pak odpovídal i na všechny dotazy iSport.cz týkající se kádru. Uspěje Emmanuel Uchenna ve Spartě? Přijdou posily z druhé ligy? Do áčka, nebo do béčka? A co Michal Kohút ze Slovácka?

Začněme asi jedinou kaňkou utkání se Slováckem, což je zranění Matěje Šína. Jak to s ním a Ewertonem vypadá?

„U Eweho věřím, že by to nemuselo být vážné. Má lehký zánět. Nechtěli jsme ho do zápasu tlačit. Kdyby ano, asi by se připravil, ale nechtěli jsme to riskovat. Je pro nás velmi důležitým hráče. Proto jsme šli do toho bez něj, ale věřím, že do přípravy přijede zdravý. U Šíňase je to horší, má zlomenou záprstní kůstku, takže ho čeká v neděli operace a minimálně šest neděl bude mimo. Pokud to ale bude operováno, pauza by neměla být tak dlouhá. S podporou toho vrutu nebo destičky by to mělo být lepší a bezpečnější, protože tohle má zvyku se vracet. Někdo to léčí konzervativně a pak se to často opakuje. Asi je to únavová zlomenina. Nevím, řekl, že si to podvrtl, ale stává se to.“

Co vám ukázaly poslední zápasy bez kapitána Ewertona?

„Ewe je pro nás velmi důležitý hlavně ve finále, takže možná s ním bychom těch situací dohráli vícero. I tak jsme dali tři branky, minule v Hradci se nám to herně nevyvedlo. Teď to bylo lepší, i když Slovácko odehrálo asi jedno z nejlepších utkání, co jsem je za poslední dobu viděl. Dobrý zápas na obě strany. A pro nás s dobrým výsledkem. Tohle mužstvo roste k tomu, že i když se nedaří, dokáže zápas zlomit na svou stranu.“

To je cenné, ne?

„Velká mužstva takto někdy hrají. Je těžké z celé sezony odehrát všechny zápasy výborně a vyhrávat. Někdy přijde zápas, který hrajete skvěle, jako my s Karvinou doma, a nakonec vyhrajete jen 2:1, protože neproměňujete šance. Teď to dokážeme na rozdíl od minulých sezon zlomit.“

Rozloučil jste se s Emmanuelem Uchennou, který po pár ligových zápasech míří do Sparty?

„Bude to mít těžké, protože už se několikrát stalo, že hráči to ve Spartě nezvládli. Já mu to přeji. Je s námi krátce, delší dobu byl s Pepou Dvorníkem, který na něm zapracoval, když hrál třetí ligu. A žádný mezistupeň neměl, přesto to zvládl. Vypadal fakt dobře. Je pravda, že jsme mu to dávkovali postupně, jeho první opravdu těžký zápas byl až na Spartě, do té doby s top týmy nehrál. Ale zvládal to, chyby nedělal, až teď možná z přemíry snahy. Jinak to zvládl a přeji mu to. Věřím, že se mu bude dařit, ale to samozřejmě záleží na něm.“

Je jasné, že pravonohého stopera budete chtít.

„Každopádně chceme náhradu, pracuje se na tom. Hráčů je vytipovaných víc, budou probíhat jednání. Věřím, že to doplníme.“

Proč jste se rozhodl pro variantu s Davidem Buchtou na podhrotu a Matúšem Rusnákem na pravém wingbeku?

„Chtěli jsme na té straně zůstat rychlí s typologicky stejným hráčem. Buchtiče jsme využili ve středu, protože s tím má zkušenosti. Dřív hrával desítku, proto jsme k tomu sáhli. Akorát nám to zkomplikovalo Šíňasovo zranění. Kdyby tam zůstal, plnil by víc roli středového hráče než Buchtič. Pak tam šel Filda Kubala, který to zvládl, ale přece jen je víc klasický útočník než středový hráč. Tam jsme byli trochu limitovaní. Ale Buchtič to zvládl, nakonec se vrátil na wingbeka, měl toho dost. Na něm, Tomáši Rigovi, Jirkovi Boulovi a dalších je to znát. Odehráli prakticky všechny zápasy, moc jsme sestavu netočili. Únava na nich byla vidět.“

Když už jste nakousl střed hřiště... Zajímá mě, jestli někam pustíte Samuela Grygara, který na konci zápasu vypadal výborně, ale jinak minuty nemá?

„Jsou určité varianty, ale nedávno jsem se Samem mluvil. Řekl jsem mu, že jsem rád za to, jak dobře pracuje. Zlepšuje se, dostáváme do něj prvky, které chceme vnést do naší hry. Když přišel, byl klasická šestka. Moc míčů nekazil, ale hrál spíš do šířky nebo dozadu. Teď se neskutečně zlepšuje, věřím, že minutáž přijde. Asi je rozladěný, ale sázeli jsme na Boulu s Rigem. Drželi jsme je, protože se nám osvědčili už v minulé sezoně. Vyhovují si, nechtěli jsme to měnit. Na druhou stranu potřebujeme mít kádr širší a v těchto pozicích kvalitnější. Sam nám to splňuje, ale pokud dojdeme k názoru, že by chtěl nebo měl jít na hostování a bude o něj někde zájem, sedneme si ke stolu. Potřebovali bychom tedy ale náhradu zase za něj.“

Údělem velkého klubu je široká lavička. Teď na ní sedí Kpozo, Tanko, Juroška, Kubala, kteří v předchozím ročníku nastupovali víc. Jak vycítit moment, kdy je lepší hráče někam pustit rozehrát, aby se nezabrzdil?

„Je to složité, není to jenom u nás. Jsme hlavně rádi, že až na Fildu Kubalu, který po Hradci trošku cítil zadní stehenní sval, což se nám nestávalo, jsme bývali zdraví. I tak potřebujeme adekvátní náhrady. Hráči to musejí vnímat a respektovat, nic jiného jim nezbývá. Musí trénovat a připravovat se. Juroška v úvodu sezony taky odehrál spoustu výborných zápasů, pak jsme sáhli k jinému systému na tři obránce, kde nám seděl víc Buchta. Jiná cesta nevede, musejí dřít a čekat na šanci.“

Posunete do přípravy někoho z béčka?

„Máme to v plánu. Uvidíme, s jakým kádrem vůbec budeme začínat úvod přípravy. Do Turecka ale asi pojedeme zase s větším počtem hráčů, protože tam budeme mít dvojzápasy. Dostanou prostor.“

Jeden z nich bude Sacha Komljenovič, který už s vámi trénoval.

„Jo, je pracovitý, bohužel se taky zranil. Věřím, že bude zdravý a vrátí se. Je to výborný hráč s velkým potenciálem. Budeme s ním pracovat tak, aby se do týmu napasoval. Jsme rádi, že máme momentálně druhou ligu. Kdo nemá vytížení v áčku, může hrát druhou nejvyšší soutěž. Pokud se nic nezmění, budeme na jaře víc rotovat. Někteří dostanou víc prostoru.“

A co Michal Kohút ze Slovácka, kterého jste chtěli přivést v létě jako alternaci do středu?

„Hrál výborně. Hodně nám dělal problém Havlík, ale Kohút měl taky dobré věci. Je to hráč, kterého bychom rádi dovedli.“

Sledujete i druhou ligu, přijde Martin Šubert z Vlašimi, jedná se o Davidu Látalovi z Chrudimi. Pro ně by to byl asi velký skok přímo do třetího nebo čtvrtého nejlepšího týmu republiky, nicméně vaší výhodou je druholigová rezerva.

„O to důležitější je béčko, kde je možnost praxe v druhé nejvyšší soutěži. Ale pro tyhle hráče, které jste teď jmenoval, to zase může být snazší v tom ohledu, že je tady spousta kvalitních hráčů. A když s nimi trénujete, váš rozvoj jde nahoru. Lepší cesta pro mladé není než se dostat do kádru áčka a pak na sobě pracovat ještě víc. Věřím, že když už by měli někteří hráči přijít, povede se nám přivést právě ty pracovité, kteří se chtějí zlepšovat.“

Máte o devět bodů více než loni po devatenácti zápasech. Odpovídá to vašim představám?

„Jsme hlavně rádi za postavení v tabulce. Byly zápasy, kdy jsme možná mohli prohrát nebo nevyhrát, jako třeba v Hradci Králové. Ale zase jsme body neurvali v Jablonci, kde jsme byli jasně lepší. Jsme spokojení, ale budeme se rvát dál. Zbývá jedenáct kol a nadstavba. Nic není dohráno, tabulka je neskutečně vyrovnaná, i když od sedmého místa jsme vzdáleni nějakých jedenáct bodů. Může se to ještě zamotat a změnit.“

Co vás teď čeká?

„Sejdeme se druhého a třetího ledna, do patnáctého budeme trénovat. Nebudeme hrát žádné přípravné utkání, budeme se věnovat fyzické zátěži. Pak odletíme do Turecka a tam nás čeká pět utkání. Času není moc.“