Trpišovský po první prohře nechtěl chválit: Náhradníci? Problém nevidím

Začněme možná pozitivně. Jak byste celkově zhodnotil podzim?

„Teď jsme z toho spíš naštvaní, chcete udělat lidem radost výsledkem a prohrajete. Ale v kabině jsme se teď bavili o tom, že za sebou máme podzim, kde bylo spoustu dobrých věcí. Zabudovali jsme určité hráče, byl rekordní počet bodů. Někdy jsme body i ztratili, třeba v Hradci, někde jsme je urvali nad plán. Po takovém zápase se mi to ale moc pozitivně hodnotit nechce. Gólů začalo být poslední dobou málo.“

I vzhledem k velké porci zápasů už byl závěr podzimu spíše horší fází sezony…

„Nejlepší fázi jsme měli v prvních dvou třetinách soutěže. Nejhorší byly poslední dva týdny a úplný začátek. Máme za sebou třicátý zápas, kluci z nároďáků jsou někde na čísle 36. Věříme tomu, že nám zima pomůže, především klukům, co byli na EURO.“

Výsledek vás tedy hodně štve?

„Musím to hodnotit negativně. Prohráli jsme, nedali gól. Inkasovali jsme ze situace, kterou bychom měli ubránit. Udělali jsme si to těžké. Nedokázali jsme pořádně ani trefit bránu i přes závěrečný tlak. Domácí hráli na hraně svých možností, je třeba je ocenit.“

Tušíte, co se bude dít s kádrem v zimě?

„Nemám žádné aktuální informace. Na nějaké hráče se jezdí, teď uděláme maximum pro to, abychom je udrželi. Může se ale ohledně nabídek či přání hráčů stát cokoliv. Kádr je dostatečný, jak má být. Někdo tady ale věčně nebude, s tím musíme počítat a musíme je i postupně nahrazovat.

Poslal jste v 57. minutě do hry čtyři hráče, nechtěl jste střídat už o půli?

„Není to dobré pro hráče, dostali šanci po dlouhé době. Třeba v úvodu to nebylo špatné, vytvořili jsme si tam určitý tlak. Měli jsme z toho vstupu vytěžit víc. Chtěli jsme dát energii do prvních patnácti minut druhé půli a takhle jsme měli nachystaná střídání už dopředu. Stáhli jsme Prebsla, který hrál dobře, ale měl žlutou kartu.“

Šanci dostalo sedm hráčů, kteří seděli proti Anderlechtu na lavičce a bodově to nevyšlo. Nerozšiřují se mezi základní sestavou a lavičkou nůžky?

„Nedělali bychom tolik změn, kdyby to nebylo nutné. Už ve čtvrtek byli mnozí na hraně se silami. Když mají hráči vyrovnanou minutáž, naskakuje se jim do toho lépe, ale mnozí toho za sebou mají i s reprezentacemi dost. Věděli jsme, jaký zápas nás tady čeká. Problém v náhradnících nevidím, byl problém ve vápně. Kluci do toho dali všechno, snažili se, do vlastního vápna jsme Teplice skoro nedostali.“

Jak jste vnímal to, co se řešilo kolem Tomáše Chorého?

„Měl jsem plnou hlavu Teplic, takže jsem to neřešil. Nejsem u všeho, určitě se to probíralo. Času bylo opravdu málo, takže tématem byla jen neděle.“