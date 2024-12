Solbakken v základu: Sparta pasuje k mým ambicím. Co možné vyloučení?

Jste osobně na vlně?

„Cítím se dobře. Určitě je daleko lepší hrát, být v základní sestavě než sedět na lavičce. Jsem rád, že jsem za posledních pár týdnů nasbíral nějaké minuty. Myslím, že se to ohledně aklimatizace hodně zlepšuje. Praha je nádherné město, Sparta tým, který pasuje k mým ambicím. Je to velký klub, chci za něj hrát co nejvíc.“

Co budete v zimní pauze vylepšovat?

„Chci se zaměřit na více věcí. Musím připomenout, že v době, kdy jsem přicházel do Sparty, tak jsem byl zvyklý na něco jiného. Tady jsme hráli na dva střední záložníky, ale já byl navyklý spíše na to, co jsme praktikovali například proti Jablonci - tedy na tři, mezi nimiž jsem byl šestka. Musím se znovu adaptovat, protože tady jsou nějaké změny.“

Jde to složitě?

„Určitě bude nějaký čas trvat, než se všechno sladí. Chci se zlepšit defenzivně, ale myslím, že mám také potenciál - podobně jako v minulém zápase - když dostanu trochu ofenzivnější úkoly. Můžu vytvářet šance, být nebezpečnější.“

Proč šly vaše výkony nahoru?

„Dostávám se do rytmu - a právě s tím souvisí vývoj. Fotbalista nemůže hrát dobře, pokud nedostává minuty v zápase. Nejde jen o trénink, utkání jsou potřebná. Snad se díky tomu budu dál zlepšovat.“

Sparta během podzimu spadla do hodně velké krize, nyní se z ní hrabe. Můžete zkusit najít její příčiny?

„Moc bych si přál, abych na tuhle otázku měl odpověď, ale bohužel. Aby bylo jednoduché říct tady jednu věc. Myslím, že je to v malých detailech, dělali jsme spoustu individuálních chyb. Fotbal je hra, při níž potřebujete sebevědomí, když ztratíte jeden, dva zápasy, tak se výhoda překlápí na stranu soupeře. Byl to souběh více věcí, ve kterých jsme nebyli dobří, to způsobilo problém.“

Jak z něj ven?

„Vše si vyhodnocujeme, pracujeme na tom. Myslím, že už to přineslo výsledky v posledních zápasech. Teď bude všechno krátké - dovolená, příprava. Do jarní části musíme jít co nejsilnější.“