Zklamaný Kozel: Sparta musela, tlačila na rozhodčího. Dalo se s tím počítat

Jablonec šlape, cílí na titulovou šestku. Souhlasíte?

„Mluvím po prohraném zápase, takže nemůžu být úplně optimistický. Konkurovali jsme dobře, ale prostě nám tam zase chyběl kousek, abychom zápas dotáhli k bodovému zisku. Podobně jako v Plzni. Byl cíl posunout se výš, nehrát ve skupině o záchranu, kde byl Jablonec tři roky.“

To se vám daří.

„Vážíme si momentálního postavení, ale ještě není konec. Že to jde takhle dobře, jsme samozřejmě rádi. Kdybyste se ale zeptali před zápasem, odpověděl bych, že jsem spokojený. Takhle to není stoprocentní.“

Na Letné jste měli náskok. Proč to nevyšlo?

„Když člověk ví, že tady ještě v padesáté minutě vede… Proto jsem zklamaný. Mělo to podobný průběh jako v Plzni. V první půli jsme dobře bránili, kromě jedné situace, kde se sparťané nastřelili, si nevybavuju žádnou vyloženou šanci. Dostávali se do nás těžko, navíc jsme byli poměrně nebezpeční hlavně po pravé straně přes Alexe Aléguého. Bohužel jsme to ve druhém poločase neudrželi.“

Z jakého důvodu?

„Docházely nám síly u ofenzivních hráčů, proto jsme nebyli nebezpeční, kazili jsme akce už v přechodové části, a pak jsme byli pod tlakem. K tomu jsme inkasovali po rohovém kopu, což se sice stane, ale je to škoda, protože to byl náš první gól na podzim ze standardky. Jednou to přijít muselo, ale vadí mi, že tam byl Rrahmani úplně sám. Pak jsme začali střídat, chtěli jsme to oživit, ale už jsme se do hry nedostali.“

Na konci jste se dostal do celkem ostré debaty s Vakhem. O co šlo?

„To jsem byl naštvaný asi nejvíc v zápase. Šli jsme do risku, vytáhli Martince na hrot, přidali tam Krulicha, pokyny byly jasné – měli jsme dostat míč rychle nahoru. Byli tam dva hlavičkáři, pod nimi Kanakimana a Chramosta a my tři minuty radši rozehrávali ve středu nebo nakrátko od Hanuše. To mi vadilo.“

Nevadilo vám také rozhodování sudího Lukáše Nehasila?

„Nechtěl bych ho hodnotit, ani mi to nepřísluší. Samozřejmě, Sparta je doma, musí vyhrát, tak se s tím asi dalo nějak počítat. Viděl jsem zákrok Solbakkena na Hurtada, myslím, že v některých jiných utkáních by to byla červená karta. Ale to je tak všechno, co k tomu můžu říct.“

Duel byl také hodně emotivní, což jste rozebírali s Larsem Friisem.

„Byli jsme nějak v kontaktu, ale víceméně šlo vždycky o situace v zápase. Myslím, že byli dost nervózní, museli, navíc prohrávali, takže vytvářeli tlak na rozhodčího. Ale musím říct, že to bylo v rámci nějakých normálních pravidel.“

Sparta nakonec utkání zvládla, přesto jste v tabulce nahoře a máte zajímavý kádr. Nerozpadne se vám přes zimu?

„Věřím, že zůstane pohromadě, snad nikdo neodejde. Asi by musela přijít neodmítnutelná nabídka. Budeme se snažit mužstvo na dvou postech zkvalitnit.“