Liga naruby ŽIVĚ s Kušejem: NEJ za rok 2024 a od koho čekáme velké věci?

A co se bude řešit? Kromě vašich dotazů si borci připravili i odpovědi na pár bilančních shrnutí. Jaký byl nejlepší fotbal, který viděli v roce 2024? Co byl největší příběh a na co by nejraději zapomněli? A na co se těší v roce 2025 a od jakého hráče čekají velké věci?