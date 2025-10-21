Předplatné

ONLINE: Zbrojovka chce proti Opavě odskočit Táborsku. Sparta B - Příbram

Chance Národní Liga
Zbrojovka proti Opavě má jedinečnou šanci na pojistku prvního místa v tabulce Chance Národní Ligy. V současně hraném utkání vítá rezerva Sparty na svém hřišti Příbram. Úvodní hvizd obou klání je naplánován na 18:00 a vy je můžete sledovat ONLINE na iSportu. 

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka12101131:1131
2Táborsko13101230:1131
3Artis1373320:1424
4Opava1265121:1023
5Žižkov1372419:1923
6Slavia B1361623:1419
7Ústí1353523:2018
8Baník B1353522:1918
9Příbram1251612:2016
10Prostějov1342715:2014
11Chrudim1335516:2514
12Č. Budějovice1342712:2214
13Jihlava1333713:1812
14Sparta B1240810:2612
15Vlašim1324715:1910
16Kroměříž13301011:259
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

