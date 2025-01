Mikloško upřímně: Věříme, že Ewerton zůstane. Co Markovič a možné posily?

Baník se poprvé sešel k prvnímu zimnímu tréninku. Bez hlavního kouče Pavla Hapala, který vyrazil do zahraničí osobně sledovat vyhlédnutého hráče, zato s Ewertonem, o kterého stojí egyptský Al Ahly. „On to ale nehrotí,“ říká na rovinu sportovní ředitel ostravského klubu Luděk Mikloško, jenž se rozpovídal také o brankářské situaci ve Slavii či jednáních s potenciálními posilami.

V africko-arabském světě se píše o velkém zájmu o Ewertona ze strany egyptského Al-Ahly. Jaká je realita?

„Ano, tam to píšou, ale pravda je taková, že co já vím, přišla jedna nabídka, která dorazila už jako vypršená. Tím pádem to skončilo a dál se nikdo neozval.“

Co znamená vypršená nabídka?

„Dostal se k nám e-mail, který byl napsaný 23. prosince, poslali ho ale až 26. prosince s tím, že nabídka platí tři dny. Tím pádem už přišla neplatná, takže vlastně žádná nabídka nepřišla.“

A bylo to vůbec z Al-Ahly?

„Ano, ale nevíme, jestli je to opravdu od někoho z klubu, nebo jde o nějaký fake... Nevíme.“

Jednání tedy nepokračují?

„Ne, vůbec.“

A počítáte, že Ewerton zůstane, nebo je složité to na začátku ledna říct?

„Samozřejmě na začátku ledna je to těžké říct, ale věříme, že zůstane. Děláme pro to všechno.“

Jak je nastaven on sám?

„Budeme se o tom ještě bavit, ale myslím, že ani on sám to nehrotí. Říkal, že je tady spokojený, že si myslel, že tady dohraje sezonu. Není to tak, že by musel odejít.“

Kdy bude fit?

„Na konci podzimu ho trápil zánět stydké kosti, proto jsme mu dali v posledních zápasech volno. Bolelo ho to, nechtěli jsme riskovat. Začal individuálně, zátěž se mu bude zvyšovat postupně. Když půjde vše podle plánu a bude v pořádku, naplno s námi začne na soustředění v Turecku. Nechceme nic uspěchat.“

Co nabídky na další hráče? Jsou?

„Nemáme nic. A když se někdo ptal, řekli jsme, že nikoho neprodáme.“

Jenže Slavia má na brankáře Jakuba Markoviče právo zpětného odkupu, které chce uplatnit.

„To je jiná situace. Je tam klauzule, že Slavia má právo si ho odkoupit, ale teď je to vyloženě už v rukou Markýze, který se musí rozhodnout, co chce. Jestli bude chtít odejít, nebo zůstane. On sám se k tomu musí vyjádřit.“

Ještě vám neřekl své stanovisko?

„Neřekl.“

Ale mluvili jste s ním, ne?

„Já i Pavel (Hapal) jsme s ním mluvili. Na rovinu jsme mu řekli, ať si to rozmyslí. Tady si vydobyl pozici v klubu, který má ambice hrát evropské poháry. On se musí rozhodnout, ale může se stát, že odejde do Slavie, bude tam sedět na lavičce a nebude chytat. Ať se rozmyslí, co od své kariéry chce. Jestli si věří na to, že by tam chytal, bude to jeho rozhodnutí. My jsme mu řekli, že pokud bude chtít odejít, bránit mu nebudeme.“

Má nějaký deadline na finální verdikt?

„Údajně by se začátkem příštího týdne měli potkat, měl by si vyslechnout, jaké s ním mají plány.“

Holec je férový

Každopádně situaci okolo brankářů raději řešíte.

„Samozřejmě, ale uvidíme, co bude.“

Máte Dominika Holce, byl by vůbec Markovičův odchod extrémní ztrátou?

„Máme Dominika, kterého bereme na stejné úrovni, jako je Markýz. Myslím si, že tady by velký problém nebyl. Samozřejmě bychom museli sehnat brankáře na pozici dvojky, který má už nějaké zkušenosti.“

Nicméně Holec se svou současnou situací není spokojen a není se čemu divit...

„Řekl bych, že Dominik je férový. Přišel za námi někdy měsíc před koncem soutěže s tím, že není spokojený se současnou situací. Chtěl se tady porvat o místo víc. Řekli jsme mu hned na začátku, že nejdřív dostane šanci Markovič, který si to tady odseděl za Letáčkem. Navíc Holec byl zraněný, začal trénovat bez přípravných zápasů pár dní před startem soutěže. Markovič to chytil za pačesy, sezonu zvládl poměrně slušně, nebyl důvod nic měnit. Holcovi jsme chtěli dát šanci v pohárech, bohužel se vypadlo, jinak by toho asi odchytal víc. To je život, u gólmanů je to hrozně složité v tom, že chytá jen jeden a nestřídají se. Chápu, že by chtěl ve svých letech chytat. Na rovinu nám řekl, že pokud by neměl šanci dostat se do brány, chtěl by odejít. Teď jsme s ním domluvení, že počkáme na to, jak všechno dopadne s Markýzem. Pak uvidíme.“

Máte víc takových nespokojených hráčů?

„Někteří nehráli kvůli zranění, měli výpadky. Fukalu jsme brali s tím, že bude s Juroškou na pozici číslo dvě. Pak přišel Munksgaard na zkoušku, v prvním tréninku si zranil kotník a vypadl. S agenty jsme se domluvili, že ho necháme doléčit, dáme mu postupně šanci a pak se k tomu vrátíme. V závěru podzimu pomohl béčku na levé straně, což není jeho post. Zvládl to, vypadal čím dál líp. Uvažovali jsme, že bychom ho zkusili i za áčko, ale dohrávali jsme podzim se třemi stopery, takže pro něj nebyl prostor. Uvidíme, jak bude vypadat herně v přípravě.“

Tihle zkušení hráči asi jen tak neodejdou na hostování, že? Spíš je necháte tvořit konkurenci, nebo odejít.

„Konkurence to je, chtěl bych mít na každé pozici dva vyrovnané hráče. Je to o klucích. O formě, o zranění. Někteří tolik prostoru nedostali, třeba Jirka Klíma vypadl kvůli zranění. Uzdravil se až ke konci a něco málo odehrál, větší prostor ani nemohl dostat.“

Uchenna? Pro klub vynikající obchod

Překvapil vás průběh kolem Emmanuela Uchenny, kterého jste perfektně zhodnotili?

„Samozřejmě nás to překvapilo. Na jedné straně přišla vynikající nabídka pro klub, na druhé jsme si mysleli, že s ním budeme pracovat delší dobu. Ale tyto hráče, když dá někdo takovou nabídku, je pak těžké udržet. Kdybychom ho chtěli za každou cenu udržet, kdo ví, jak by vypadal a jestli by byl schopný ještě hrát, protože ti kluci potom mají hlavy tak rozházené, že výkony nejsou ideální.“

Má na Spartu?

„To se ukáže časem. Tlak a konkurence ve Spartě bude obrovská. Tady ukazoval, že si ze zápasů moc nedělal, i když třeba v Jablonci mu utkání vůbec nevyšlo. Pro klub vynikající obchod.“

Jak to vypadá s hledáním náhrady, čili pravonohého stopera?

„Hledáme, ale nejsme sami. Jak se vždy říkalo, že v Česku jsou na prodej jen stopeři a brankáři, tak dneska je to jinak. Stopeři a vůbec obránci nejsou, více variant najdete spíše dopředu. (úsměv) Snažíme se, zatím ale nic není úplně blízko.“

Co teplický Jan Knapík?

„Bavili jsme se o něm, sledovali ho, ale nemáme ho na prvních místech.“

Proč?

„Jeví se tak, že obratnostně to není úplně pro nás. Není tam dynamika, kterou bychom od stopera očekávali.“

Tu jste možná očekávali od Nemanji Tekijaškiho, nicméně prodloužil smlouvu v Jablonci.

„Zájem o něj samozřejmě byl, ale rozhodl se zůstat a dělat v Jablonci kapitána. Asi cítí vztah k týmu, takže se s panem Peltou domluvil na prodloužení smlouvy. Údajně jsou ochotni ho uvolnit v létě, ale to už se může naše situace změnit natolik, že nemusíme mít zájem.“

S Kohútem jsme domluvení

Dopředu přišel David Látal z Chrudimi, kterého jste sledovali dlouho.

„Sledovali jsme ho dlouho, má toho odehráno spoustu ve druhé lize. Pořád je to mladý hráč, rychlostní typ, což se nám zamlouvalo. Teď bude jen na něm, jak se tady zapracuje. Prostor i čas dostane, aby si zvykl na prostředí a pomalinku se do týmu zapracovával.“

Pět útočníků je v kádru hodně. Znamená to, že ještě někdo odejde?

„To je pořád otevřené. Máme ještě nějaké varianty, kde bychom chtěli posílit, nějací hráči by mohli odejít na hostování, případně by mohlo dojít k výměně. Všechno je otevřené.“

Co Michal Kohút ze Slovácka, jehož jste lámali už v létě. Pohnulo se to?

„Jemu končí v létě smlouva, takže jsme v pátek posílali na Slovácko oznámení, že s ním začínáme jednat a od příští sezony s ním podepisujeme smlouvu od 1. července. S tím, že pokud by byli oni ochotni se bavit o tom, že by šel k nám už teď, jsme schopni ho ještě vykoupit.“

Reflektovali to?

„Zatím od nich zpětnou vazbu nemáme.“

Ale s hráčem jste domluveni.

„S hráčem jsme domluveni, chce přijít. V podstatě podepisujeme smlouvu.“

Domluveni jste i s Tomášem Zlatohlávkem, je to tak?

„Zlatohlávek by měl taky zájem, je to kluk z této oblasti. Ale jak dopadne jednání s Pardubicemi, to se teprve uvidí.“

Je to benefit hráčů pocházejících z regionu, nebo to není to primární, co sledujete?

„To určitě ne. Samozřejmě víme, že dostat sem hráče, kteří jsou odmalička v Čechách, není jednoduché. Když třeba hráči z Prahy mají nabídku někam jít do Pardubic, Hradce Králové, Teplic, Jablonce, tak radši zůstanou v Čechách. Mají to hodinu cesty po dálnici. Proto mohou bydlet v Praze a jen dojíždět. Pak je hrozně komplikované je dostat sem. Někteří hledí na to, že Ostrava je daleko. Moc se jim sem nechce.“

Mimochodem, má Antonín Kinský, kterého znáte odmala, již kvalitu na Premier League a Tottenham?

„Tondu znám od nějakých patnácti let. Je ctižádostivý, ví, co chce. Z ničeho se nepodělá. Osobně si myslím, že na ni má.“