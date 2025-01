Teplice bez Knapíka: posila ze Sparty bude nadstandardní, hledá se záložník

Na závěr podzimu se postarali o bombu. Tepličtí jako první tým v této sezoně Chance Ligy vyhráli nad suverénní Slavií 1:0. Bránili velmi dobře, organizovaně, což šlo zejména za stoperskou trojkou ve složení Nemanja Mičevič, Jehor Cykalo a Jan Knapík.

Trenér Frťala ovšem nemá aktuálně ani jednoho z nich k dispozici. Na startu zimní přípravy chystá novou stoperskou podobu.

Mičevič je zraněný, další dva hráči v klubu skončili. Cykalo odešel na hostování do polského Chorzóva, s čímž vedení dopředu počítalo. Ukrajinec s mužstvem nezačal ani přípravu. Jiná situace nastala u Knapíka, kterého v týdnu koupil Liberec.

Teplice ale na nečekanou ztrátu okamžitě zareagovaly. Obratem získaly Halinského ze Slavie. „Má zkušenosti, před rokem odehrál výbornou sezonu v Pardubicích. Věřím, že bude plnohodnotnou náhradou,“ uvedl Frťala.

Halinský na podzim hostoval v Liberci, kde absolvoval jedenáct ligových zápasů. „První tři kola jsem byl zraněný, a když jsem odehrál nějaká utkání, nebyly ode mě moc dobré,“ líčil jednadvacetiletý střední obránce. „Ale že na podzim tolik nehrál, nebylo dneska vůbec vidět,“ poznamenal Frťala.

Nováček v kádru odehrál proti Pardubicím první poločas. A ve čtyřčlenném obranném složení si vedl velmi slušně. Na brankové čáře vykopl nebezpečnou střelu, úspěšně sváděl těžké souboje s urostlým Elmedinem Ramou (na podzim působil ve druholigovém béčku Slavie) a odvážně (až riskantně) rozehrával útočné akce už od malého vápna.

„Přišel k nám s malým zdravotním problémem, ale jsem rád, že zvládl poločas,“ zmínil Frťala. „Je velmi dobře rychlostně vybavený a má fotbalovou kvalitu, kterou naznačil už prvním zápasem.“

Najít kreativního záložníka? Vzácnost

Přitom Halinský strávil v Teplicích jen dva dny, při třetím setkání naskočil rovnou do akce. „Cítil jsem se dobře, i když balon jsem viděl naposledy minulý rok,“ usmál se mládežnický reprezentant. „Vyhráli jsme, vzadu udrželi nulu, takže jsem spokojený. Těším se na tuhle výzvu,“ prohodil.

Vedle něj se na pozici levého stopera pohybovala další nová tvář, Večerka přišel do Teplic ze sparťanské rezervy. Po Halinského střídání měl po boku Lukáše Havla. To už měl dvacetiletý mladík na ruce kapitánskou pásku, byl důrazný a zároveň správně drzý. Po zbytečném zákroku na vlastního gólmana Matěje Čechala se pustil do potyčky. Svého parťáka chránil.

„Je známka kvality, že absolvoval x tréninků s áčkem Sparty. Dalšími zápasy v lize bude nabírat víc zkušeností. Věřím, že jednou z něj bude nadstandardní stoper,“ liboval si Frťala.

V situaci, kdy Ondřej Kričfaluši (proti Pardubicím hrál na pozici číslo šest) bude na začátku února v ligovém utkání proti Karviné chybět kvůli trestu za červenou kartu, se tak po první přípravě nabízí Teplicím velmi zajímavá a mladá varianta. Večerka s Halinským při premiéře rozhodně zaujali.

Stejně tak zkušený křídelník Ladislav Krejčí. „Jeho největší přínos jsou zkušenosti a kvalita. Od prvního dne plní všechno, co si od něj slibujeme. Na tréninku ho je slyšet a chemie v kabině se jeho příchodem znovu posunula,“ pravil trenér Teplic.

Hráč, který naposledy působil v Hradci, se proti Pardubicím dostal do dvou zakončení, jeho střely byly zablokované. V dalších příležitostech nahrál spoluhráčům do slibné pozice. „Automatismy se budou postupně ladit. On je chytrý hráč, umí podržet míč, má náběhy, dobré centry a zahrává standardní situace. Má spoustu předností. Stoprocentně věřím, že bude pro nás posilou,“ zhodnotil Frťala.

Byť na startu přípravy upozornil, že Teplice nečeká příliš změn, do kádru by mohl přivítat ještě jednoho až dva hráče. „Jsou v jednání, ale ještě nic není uzavřené,“ namítl trenér. Mělo by se jednat o záložníka. „Všichni vědí, že najít kreativního hráče je vzácné. Uvidíme, jak to dopadne,“ uzavřel Frťala.