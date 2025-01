Kofod: nechtěná asistence a mluvil a mluvil... Je ready, těšilo asistenta

Na plac šel v šedesáté minutě, kdy Lars Friis protočil prakticky celou jedenáctku, na hřišti zůstal jen gólman Peter Vindahl. Kofodova mise začala natažením kapitánské pásky, kterou mu před Filip Panák, a ztrátou míče.

Nic moc. Zaprvé ho čeká velmi slušný zásah do financí, bude muset poslat do kasy peníze za první start i šéfovskou pozici. Zadruhé ho zklamala věc, v níž má být silný. Zbytečně předržel balon, nezachoval se rychle, což umí (jak říkal v rozhovoru den před duelem s Bodö/Glimt a jak později ukázal).

Kuchta konzultoval návrat s Křetínským, Kofod zaujal, co Haraslín na desítce? Video se připravuje ...

Jenže Magnus Kofod Andersen se v duelu s norským hegemonem oklepal a ihned poté rozjel. Pohyboval se nejvíce na pozici šestky, vedle sebe měl Patrika Vydru, vpravo pak Jakuba Peška. Nad dvojicí střeďáků klasicky ladně cupital Markus Solbakken. Kofod (nebo Andersen) se rychle zapojil.

Druhý balon poslal lehce na Kryštofa Daňka do nebezpečného prostoru, mladý levák mu balon vrátil pod sebe a Dán střílel. Ne, nebyla to povedená rána, ale šla směr brána, zastavil si ji Roman Mokrovics a skóroval. Takže asistence pro novice po necelých pěti minutách.

„Za mě velký start, velká premiéra,“ chválil asistent Michal Vávra. „Po fotbalové stránce je jasné, že hráč ve Spartě musí umět s míčem. Vždycky je otázka, co souboje a fyzično. Magnus ukázal, že je ready, připravený,“ doplnil.

Dán opravdu ani přes 170 centimetrů výšky neztrácel. Ale není divu, je podsaditý, má silné nohy, není „věchejtek“. K tomu vidí hru, což dokázal při kombinaci nakrátko i při delších balonech. Jeden mu nevyšel, další ano. Nápad měl však dobrý.

„Vypadá velmi dobře. Přicházejí hráči jako konkurence, pro nás je to impuls k práci. Je to jenom dobře,“ vykládal záložník Lukáš Sadílek, jehož Kofod na jaře klidně může připravit o minuty. To se však uvidí.

Co nebylo vidět, nýbrž slyšet, byla komunikace, do níž se Kofod zapojoval. A to velmi vehementně. Na Emmanuela Uchennu halekal: „Talk, talk!“ U toho ukázal rukou gesto, aby mluvil. Korigoval hru na obou stranách, zkrátka mluvil a mluvil. „Perfektní zpráva. Je tady dva tři dny a vezme to na sebe,“ těšilo Vávru.