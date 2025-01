Solbakken opustí Spartu: Přinese kvalitu, píší v Itálii. Ale stále se jedná

Přišel s velkou pompou, jako naděje do dalších let. Sparta za Markuse Solbakkena zaplatila přes padesát milionů korun. Ale norský reprezentant se v konkurenci středních záložníků neprosadil. Proto letenský klub pravděpodobně opustí už po prvním roce. Aspoň dočasně. Čtyřiadvacetiletý hráč míří na jarní hostování do Pisa SC, který hraje druhou italskou ligu. I když dohoda, jejíž součástí má být opce na trvalý přestup, se ještě táhne.