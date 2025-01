Změny ve Slavii: případ Fila hýbe ligou. Jak to bude s Botosem, co mladí?

Šestnáct zápasů v Chance Lize, minimálně jeden v MOL Cupu, ale spíš víc. Maximálně však čtyři. A tím to končí. Po čtvrteční porážce 0:2 v Soluni si Slavia definitivně zabouchla dveře do play off Evropské ligy. Další duely nepřidá. Naducaný kádr, původně připravený zvládat v jarních měsících tři těžké soutěže, bude potřeba zredukovat. Ostatně o tom mluvil zklamaný Jindřich Trpišovský bezprostředně po krachu v Řecku . Kdo odejde, případně může před koncem přestupního termínu změnit adresu? Několik jmen je ve hře.

Čtyři gólmani, šestadvacet hráčů do pole včetně zraněného obránce Tomáše Vlčka. Tak široký je seznam jmen na soupisce Slavie. Bude se zužovat. Trable v Evropě na to daly štempl. „Kádr bude někde kolem jednadvaceti hráčů plus brankáři,“ vyřkl magické číslo slávistický trenér s tím, že výrazný řez se konat nebude.

„Čeká nás dlouhé období, kdy se nedá s ničím moc manipulovat. Takže k nějakým odchodům dojde, ale ty už byly víceméně naplánované. Musíme myslet na to, že nás čeká boj do konce května. Musíme vzít v potaz, že můžeme použít i hráče z B týmu. Teď se hlavně musíme dát zdravotně do kupy na start ligy.“

Změny na soupisce lze činit až do 22. února, kdy končí přestupové okno. Do té doby je možné dělat úpravy, výměny, hrát si se složením mužstva. Pak se dveře zabouchnou. Po vypadnutí Slavie sportovní manažeři českých klubů zbystřili. Větří, že si mohou sáhnout na zajímavé kusy, personální převis v Edenu je zřejmý.

První kus na seznamu? U mnohých jistě