Boj o Evropu bez TOP 3: ambice Pelty, otazník u Baníku i vzestup na severu

Jarní část Chance Ligy už se nezadržitelně blíží. Trojlístek nejsilnějších celků přečkal zimní pauzu v pořadí Slavia, Plzeň, Sparta a předpokládá se, že jmenovaní si evropskou místenku zajistí. Kdo další by je ale mohl doplnit? Deník Sport se podíval na šance jednotlivých adeptů, redakce také u každého týmu odhaduje procentuální úspěšnost, s jakou se do evropských pohárů probojuje.

4. Baník (36 bodů) Co se stalo v zimě: Praha si vzala Markoviče a Uchennu, Slavia uplatnila právo zpětného odkupu na brankáře, Sparta aktivovala výstupní klauzuli nigerijského stopera a na Bazaly poslala kolem padesáti milionů korun. Baník je investoval do ofenzivy (Zlatohlávek, Látal, Kohút, Owusu) a možná i do Ewertona, kterého majitel Václav Brabec jistě odmění za to, když zůstane. Otazník je u stoperů… Šance na Evropu podle Sportu: 85 procent

5. Jablonec (30 bodů) Co se stalo v zimě: V první řadě se povedlo prodloužit smlouvy s útočníkem Chramostou a klíčovými stopery Martincem a kapitánem Tekijaškim. Byť po obou pokukoval Baník a o Srba stál také Slovan Bratislava, boss Miroslav Pelta ukázal, že má opět vysoké ambice a zřejmě také dostatek peněz. Velkou posilou by měl být ofenzivní záložník Petr Ševčík ze Slavie a hodně se čeká i od útočníka Jawa, který odešel nespokojený z Mladé Boleslavi. Ztráty? Víceméně žádné. Šance na Evropu podle Sportu: 70 %

6. Mladá Boleslav (28 bodů) Co se stalo v zimě: Přišla o Vasila Kušeje, další zásadní postava podzimu – Patrik Vydra – se vrátil z hostování do Sparty. Do toho majitel klubu David Trunda oznámil kandidaturu na šéfa českého fotbalu. Náhrady za velké ztráty? Zatím skoro prázdný list, alespoň v oficiální rovině. Z Bialystoku přišel kosovský obránce Jetmir Haliti, z Pardubic talentovaný Dominik Mareš. Čeká se, že Mladá Boleslav bude na trhu ještě aktivní. Podle informací iSport.cz dotahuje klub Ylldrena Ibrahimaje, jenž naposledy působil v Lilleströmu. Na hostování přišel Michal Ševčík ze Sparty. Šance na Evropu podle Sportu: 25 procent

7. Olomouc (26 bodů) Co se stalo v zimě: Mnoha hráčům končí v létě kontrakty. Očekávalo se, zda Sigma někoho neprodlouží. Zatím se tak nestalo. Pořád platí, že Zorvan, Pokorný, Růsek, Juliš, Vodháněl i Navrátil mohou za půl roku odejít zdarma. Kádr rozšířil Senegalec Sylla z Vyškova, na přestup přišel litevský záložník Dolžnikov a největší peckou je příchod zkušeného Sýkory z Plzně. Šance na Evropu podle Sportu: 10 procent

8. Hradec Králové (25 bodů) Co se stalo v zimě: Zatím skoro nic. Z klubu odešli nepotřební Kaštánek s Pudhorockým, do Teplic se přesunul nevytížený matador Krejčí. Hradec se snaží být na trhu aktivní, se Spartou jedná o uvolnění Šilera, s Plzní je domluvený na hostování Toma Slončíka. V úterý se má sejít představenstvo klubu. Hlavní agendou bude prodej Karla Spáčila. Plzeň, nebo Slavia? Šance na Evropu podle Sportu: 15 procent

9. Slovácko (25 bodů) Co se stalo v zimě: Pokračuje postupná a nezbytná přestavba, kterou nyní odnesl například čtyřicátník Petržela. Skončili i Cicilia, Souček, Břečka či De Azevedo. Minusem jsou odchody opor Kohúta (Baník) a Doskiho (Plzeň). Nový kouč Smetana si tvoří mužstvo k obrazu svému, byť by si jistě představoval příchody větších jmen, než jsou Stojčevski, Miškovič, Beran či Klíma. Posledně jmenovaný host z Baníku by měl nicméně významně pozvednout na podzim chabou ofenzivu. Šance na Evropu podle Sportu: 5 %

10. Liberec (24 bodů) Co se stalo v zimě: Výrazná podzimní nespokojenost s bodovým ziskem a s předvedenou hrou se propsala do mohutného posilování. Ze Slavie dorazil univerzál Lukáš Masopust, z Augsburgu coby volný hráč přišel gólman Tomáš Koubek a stoperská formace se rozrostla o urostlého Jana Knapíka z Teplic. Ve španělské Marbelle se k mužstvu připojil Dominik Mašek z Českých Budějovic. Ztráty? Téměř žádné. Jen stoper Adam Ševinský se z hostování vrátil do Sparty. Šance na Evropu podle Sportu: 45 procent