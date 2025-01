Kováč o cílech i posilách: Chceme do top šestky. Koho by si přál do útoku?

Jak jste spokojený se zimní přípravou?

„Proběhla velmi dobře. Ve španělské Marbelle jsme odehráli tři zápasy s velice dobrými soupeři, chtěli jsme ty nejsilnější možné a zároveň aby se rozestavení soupeře vyrovnalo Baníku Ostrava, máme ostrý start.“

Startu proti Baníku očividně přikládáte velkou váhu…

„Je velmi důležitý. Přijede tým, který na podzim odváděl velmi dobré výkony, stabilizovali se. Z Ostravy přijede dost fanoušků. Vnímáme velkou kvalitu soupeře, viděli jsme ho dvakrát i v přípravě. Už dvě sezony má hráče u sebe, prošel si fází vývoje. Na domácí půdě jsme na podzim ztráceli, půjde o zápas, který napoví celému našemu jaru.“

Jak jste spokojený s doplněním kádru?

„Jsem velice rád, že Jan Knapík a Lukáš Masopust přišli na začátku přípravy, to bylo velmi důležité. Ale i posily, které přišly nedávno, vypadají velmi dobře. Konkurence se hodně zvedla, je to nejlepší trenér, kluci se navzájem posouvají. Chtěli jsme do toho týmu trochu víc zkušeností, výsledky nám někdy kvůli mládí dost haprovaly.“

Deklarovali jste ale, že chcete útočníka, ten ale ještě nedorazil. Jak ta situace vypadá?

(usmívá se) „Pořád stejně, nedorazil. Ale intenzivně na tom vedení pracuje a věřím, že se z krátkodobého hlediska něco podaří. Ale úplně nepředpokládám, že se to stihne do Baníku.“

Kdybyste měl být konkrétní, přál byste si tu vidět Daniela Filu ze Slavie?

„Určitě ano. Velmi.“ (směje se)

Podle informací Sportu je na odchodu brankář Hugo Jan Bačkovský. Co je na tom pravdy?

„Hugo dostal svolení hledat si nové angažmá. Momentálně jsme usoudili, že jsou před ním dva gólmani. Podařilo se přivést Tomáše Koubka a Ivan Krajčírik vypadá skvěle. Nechtěli jsme se do toho příliš zaplétat, tak jsme dali Hugovi férovou možnost si po povedeném půlroce najít angažmá.“

Vysvětlete to trochu. Říkáte, že měl Hugo povedený půlrok, tak co se stalo, že v tak krátké době se přes něj dostali dva gólmani?

„Řeknu vám to na rovinu. Hugovy výkony byly nadstandardní, ale já jsem celkově řešil větší organizaci v defenzivě – mluvení, zkušenost, sbírání centrovaných míčů, výška. Bylo tam víc aspektů, které hrály v našem rozhodnutí roli. Někdy do toho musíte sáhnout. Rozhodnutí to nebylo příjemné, ale bylo férové. Takový je fotbal, zažil jsem to už několikrát. Všichni jsme usoudili, že to bude nejlepší cesta.“

A gólman Krajčírik udělal takový progres?

„Přišel v létě zraněný a na konec podzimní části soutěže jsme hráli trochu jiným způsobem. Hráli jsme více v bloku, méně napadali a přestali dostávat góly. Nebyl důvod do toho šahat. Teď jsme se rozhodli podle aktuálních forem i zkušeností.“

Kdo tedy bude chytat proti Baníku – on, nebo Tomáš Koubek?

„Představu máme, ale neprozradím.“

Je pravda, že odchází i Marios Purzitidis?

„Vypadl ze sestavy a chtěl větší minutáž. Bylo mu vyhověno, já mu minuty slíbit nemohl. Rozhodl se pro jiné angažmá. Je tu šest let a odvedl skvělou práci. I pro něj může být změna do kariéry lepší – nová výzva, nový systém, noví trenéři.“

Jak to vypadá s Janem Knapíkem? Přišel jako velká posila, ale v prvním zápase se hned zranil. Trnuli jste vzhledem k jeho zdravotní kartě?

„Nakonec to byl jen stehenní sval. Moc jsme se lekli, ale vypadá to velmi pozitivně, moc jsme ho do týmu chtěli. Vypadá to tak, že by mohl být připravený už na Baník, pokud se nic nezmění. Vypadá to nadějně. Něco podobného je u Santiaga Enemeho, který na soustředění onemocněl a nemohl hrát. Ale zdraví už je lepší, uvidíme, jestli se dá do soboty dohromady.“

Kam počítáte s Lukášem Masopustem?

„Jsou dvě varianty, které jsou dané, zkoušeli jsme je na soustředění. Jestli jste viděli zápasy, je to asi jasné. Pořád tu máme ale nějaké otazníky. V sobotu to budete jasně vidět.“

Vracíme se k tomu, co se dařilo na začátku

Vystřelil někdo zajímavý v přípravě, komu se na podzim třeba tolik nedařilo?

„Adaptace Benjamina Nyarka byla velmi složitá, ačkoliv začal dobře. Pak z toho vypadl, ale to je přesně případ toho mládí. Teď bylo vidět, že si odpočinul a v přípravě to byl daleko lepší hráč než na podzim. Především v práci bez míče a timingu náběhu, jeho největší síly. Pak je tu osmnáctiletý Matěj Strnad, nejlepší střelec přípravy se třemi góly. Je trošičku nečeský, má skvělé řešení jeden na jednoho, jde přímo do brány, to je úžasné. O šanci si pořádně říká. Měl by dostávat daleko větší minutáž, a když bude takhle pokračovat, tak přijde. Poslední zápas Dominika Plechatého třeba vypadal tak, jak bych chtěl, aby hrál celé jaro. Všichni odvedli kus hráče, žádný propad nebyl.“

Jaké jsou tedy liberecké cíle pro jaro?

„Otázka, kterou jsem čekal. Víte co, řeknu to jednoznačně. Chceme se pokusit zabojovat o top šestku. To určitě. Ale pro mě je zásadní sobotní zápas s Baníkem Ostrava, na ten se soustředím nejvíce. Není potřeba teď říkat, že chceme být šestí či pátí, chceme o nejvyšší skupinu bojovat, ale právě tento zápas hodně napoví, kterým směrem to půjde.“

Už jste zmínil, že jste v průběhu museli trochu změnit styl, možná více do pragmatismu, než je vám vlastní. Dalo vám soustředění prostor pro to, abyste se vrátil k principům, které jste drželi na začátku sezony – tedy rychlost, vysoký presink?

„Super dotaz a vlastně jste si na něj sám odpověděl, krásný (směje se). Na podzim jsme prostě museli reagovat kvůli jasným faktorům, nicméně teď se pomalu vracíme k tomu, co se nám na začátku i docela dařilo. Musím říct, že jsem to na soustředění viděl velmi pozitivně, ale příprava je vždy jiná, není tam takový tlak. Nyní už půjde o všechno. Ale z posledního zápasu proti Rakówu (1:0) jsem měl velmi dobrý pocit. Po třech, čtyřech kolech si můžeme opět sednout a říct si, jak na tom jsme.“