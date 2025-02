Boj o záchranu: sestupující jasný, zlá krev v Pardubicích i změna u Teplic

Video se připravuje ... V sobotu startuje jarní část Chance Ligy, ve které se mimo jiné bude bojovat i o setrvání v nejvyšší tuzemské soutěži. Nejdále záchraně jsou České Budějovice, které Deník Sport tipuje na téměř jistého sestupujícího. Ostatní kluby zbrojí, jaká je v nich situace a kdo se nejspíše vyhne baráži?

12. Bohemians (22 bodů) Co se stalo v zimě: V kádru nastala první čistka. Trojice Valeš (34), Soukup (30) a Hála (32) si hledá nová angažmá. Jánošovi (32) vypršel platný kontrakt, jeho prodloužení se nedočkal. Stejná situace může nastat po konci sezony u hráčů, jakými jsou Křapka, Kovařík, Petrák nebo Dostál. Jako oživení sestavy přišli Kareem (21) na pravý kraj hřiště a Okeke (22) do středu zálohy. Trenér Veselý si však ještě přál příchod lídra, který by zlepšil organizaci defenzivních řad. Pravděpodobnost přímého sestupu/baráže podle Sportu: 1 % / 10 % Bohemians hráli další přípravný duel • Foto X/Bohemians Praha 1905

13. Teplice (21 bodů) Co se stalo v zimě: Nikdo se nezranil, což je pro Teplice rajská hudba pro uši. Zdenko Frťala dlouhodobě bojoval se zdravotními problémy kádru, nyní jde do jara se silnou sestavou, ačkoliv chybí opora Knapík. Toho má nahradit dvojice Halinský–Večerka (oba 21) a s ní přichází i změna systému na čtyři obránce. Zkušenosti a skvělou levou nohu přinesl Ladislav Krejčí (32) a zajímavě sestavené ofenzivě se povedla příprava. Čeká se na další impuls v podobě nového majitele. Pravděpodobnost přímého sestupu/baráže dle Sportu: 1 % / 30 % Gólová radost Teplic • Foto FK Teplice

14. Pardubice (15 bodů) Co se stalo v zimě: Udála se pardubická klasika, tým se výrazně proměnil. V bráně bude host ze Sparty Vorel, Stejskal (přes velmi slušné výkony) je zatím odsunut. Posilami by měli být útočník Tanko z Baníku, střeďák Kissiedou, jenž se vrátil po problémech s vízy. Jsou tu také mladíci ze Slavie Trédl, Šancl a Rama. Naopak do Ostravy utekl natěšený tahoun Zlatohlávek, zlou krev udělalo zmizení beka Mareše do Boleslavi. Situace není komfortní, na nebarážovou pozici ztrácí šest bodů. Pravděpodobnost přímého sestupu/baráže podle Sportu: 1 % / 60 % První liga vás pohltí, říká Střihavka. Co pochytil v mládeži Slavie a jak pomohl Tvrdík? Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se

15. Dukla (12 bodů) Co se stalo v zimě: Dukla výrazně doplnila kádr. Obranu přichází vyztužit trojice Jorginho (26), Svozil (31) a Purzitidis (25). Ti by měli vyřešit nezkušenost a chyby v zadních řadách, na které si často stěžoval trenér Rada. Největší posily jsou pak Čermák (26) z Českých Budějovic a Mosquera (34) z Plzně. Sebrat nejlepšího hráče konkurentovi v boji o přímý sestup je opravdový majstrštyk a Dukla by se s ním mohla pokusit vyhoupnout mimo barážové pozice. Ráz celého jara určí hned první kolo proti Dynamu, které by v případě výhry ještě mohlo vycítit naději a pokusit se Duklu přeskočit. Pravděpodobnost přímého sestupu/baráže podle Sportu: 5 % / 90 % Jhon Mosquera přestupuje do Dukly Praha • Foto FK Dukla Praha