Dynamo mačkalo Duklu. Šance i emoce, fanoušci hnali poslední tým

Dynamo šlo na Duklu pod staronovou trenérskou dvojicí Jiří Lerch, Jiří Kladrubský, kteří se vrátili k týmu po odvolání Františka Straky. Hráči ukázali velkou touhu důležitý zápas zlomit, získat první tři body v sezoně. Zejména ve druhém poločase pražského rivala přitlačili, vypracovalo si řadu zajímavých situací. Konečný bod je bonusem spíš pro bránícího se soupeře.

„Skončilo to nula nula, hráči od nás ale dostali pochvalu. Výkonem vtáhli stadion do super atmosféry, dlouho jsem nezažil, aby nám takhle fandili,“ ocenil po utkání kouč Dynama Jiří Lerch. „Chtěli jsme hlavně nedostat branku, nabádali jsme kluky, aby byli trpěliví, že náš gól může přijít těsně před koncem. Měli jsme v závěru ještě kopat roh, ale sudí zápas ukončil. Znovu říkám - za mě je super, že nás po dlouhé době lidé hnali.“

Budějovice mohou litovat, že se jim nepodařilo ani jednu z nadějných možností dostat do brány. Šance měli Jiří Brabec, Quadri Adediran a střídající Vojtěch Hora, před branku Dukly v závěrečné pasáži létalo hodně nepříjemných balonů. Dukla mohla skórovat v prvním dějství – dvakrát byl v dobré pozici Jakub Řezníček, v největší možnosti ho skvěle vychytal ligový debutant v bráně Dynama Colin Andrew (20).

„Co chybělo ke gólu? Možná lepší předfinální fáze od obou křídel. Quadri Adediran i Ekpai tam skvěle víří, ale jejich přihrávka pak nenajde adresáta, Kobra (Zdeněk Ondrášek) je ve vápně těžko použitelný, když ho to přelétává,“ mrzelo Lercha. „Utkání skončilo nula nula, jdeme po nějakých schůdkách. Máme před sebou Bohemku. Vím, že jsme venku dlouho nevyhráli, ale budeme tam chtít hrát vabank,“ dodal kouč Dynama.

Pro Budějovice jde o čtvrtý bod v sezoně, počtvrté po bezbrankové remíze. Proti Dukle mužstvo odehrálo jeden z nejlepších zápasů sezony, snad poprvé v probíhajícím ročníku prokřehlí diváci na tribunách opravdu hlasitě fandili. Výkonem se jihočeský výkon dá přirovnat k domácímu zápasu s Libercem (0:0), jenže pořád je odstup na předposlední celek vysoký, devítibodový.

„Věděli jsme, že Dynamo bude kousat. Znám dobře staronové trenéry, něco jsme tady spolu vytvořili, strávil jsem tady tři roky, na lidi z Dynama mám vazby,“ přiznal záložník Marcel Čermák, který šel do ligové premiéry za Duklu paradoxně hned na hřišti svého bývalého klubu.

„Samozřejmě to nic příjemného nebylo, ale připravoval jsem se na to. Měli jsme dvě tutové šance v první půli, kdybychom je proměnili, uklidnilo by nás to. Dynamo hnalo i domácí prostředí, lidi to trošku zblbli, my to hráli na nulu vzadu. Bod zvenku bereme, byl to bojovný, náročný zápas,“ dodal Čermák.

Na tiskové konferenci po utkání tentokrát nebyl trenér Dukly Petr Rada, který se omluvil kvůli nachlazení. Zastoupil ho asistent Pavel Medynský. „Byl to těžký zápas, i na psychiku. Hráli jsme první utkání po krátké zimní pauze, soupeř je ve složité situaci, my také žádná sláva co se týče bodů. Přijeli jsme sem neprohrát, to se povedlo, ale pomýšleli jsme na to, abychom dali gól a měli tři body. Pořád je to ztráta, chtěli jsme plně bodovat,“ zhodnotil Medynský.